CNN：美外洩文件揭露俄傭兵試探向土耳其買武器

根據美國有線電視新聞網（CNN）取得的外洩美國情報文件，俄羅斯 傭兵組織瓦格納集團試圖向北約 成員國土耳其購買武器和裝備，用於在烏克蘭 與非洲國家馬利作戰。

CNN報導，這份外洩文件似乎顯示，在俄烏戰爭沒有緩和跡象的情況下，瓦格納集團（Wagner Group）想盡辦法進一步加強戰力。

土耳其作為北大西洋公約組織（NATO）成員國，廣泛被視為美國和其他挺烏國家的夥伴國，並曾公開反對俄羅斯入侵。

土耳其也是美國一座重要軍事基地所在地，當地存放核武，作為嚇阻俄羅斯侵略北約成員國的明顯警告。

根據文件中引用的美國情報，瓦格納集團分子今年2月初與「土耳其聯絡人」見面，打算「向土耳其購買武器和裝備」，然後提供在烏克蘭與俄軍並肩作戰的瓦格納傭兵使用。

目前尚不清楚這些「聯絡人」是誰，也不清楚土耳其政府是否對這些會面知情。此外，並沒有證據顯示土耳其有意向瓦格納進行任何軍售。

儘管如此，北約盟友向俄羅斯傭兵出售武器的可能性，可能會引起美國嚴重擔憂，並使土耳其與其他北約成員國的關係更加複雜。

在這份標題為「馬利、俄羅斯、土耳其：瓦格納向安卡拉尋求武器」的外洩文件中，概述了那場2月會議的相關細節，其中提到美國官員認為瓦格納集團至少已試了水溫。

根據外洩文件，瓦格納也計劃在馬利使用土耳其的武器和裝備。

這份文件不僅引用有關瓦格納尋求向土耳其購買武器的情報，還提到瓦格納計劃恢復招募俄羅斯監獄囚犯的做法。