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誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

CNN：美外洩文件揭露俄傭兵試探向土耳其買武器

中央社／華盛頓12日綜合外電報導

根據美國有線電視新聞網（CNN）取得的外洩美國情報文件，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團試圖向北約成員國土耳其購買武器和裝備，用於在烏克蘭與非洲國家馬利作戰。

CNN報導，這份外洩文件似乎顯示，在俄烏戰爭沒有緩和跡象的情況下，瓦格納集團（Wagner Group）想盡辦法進一步加強戰力。

土耳其作為北大西洋公約組織（NATO）成員國，廣泛被視為美國和其他挺烏國家的夥伴國，並曾公開反對俄羅斯入侵。

土耳其也是美國一座重要軍事基地所在地，當地存放核武，作為嚇阻俄羅斯侵略北約成員國的明顯警告。

根據文件中引用的美國情報，瓦格納集團分子今年2月初與「土耳其聯絡人」見面，打算「向土耳其購買武器和裝備」，然後提供在烏克蘭與俄軍並肩作戰的瓦格納傭兵使用。

目前尚不清楚這些「聯絡人」是誰，也不清楚土耳其政府是否對這些會面知情。此外，並沒有證據顯示土耳其有意向瓦格納進行任何軍售。

儘管如此，北約盟友向俄羅斯傭兵出售武器的可能性，可能會引起美國嚴重擔憂，並使土耳其與其他北約成員國的關係更加複雜。

在這份標題為「馬利、俄羅斯、土耳其：瓦格納向安卡拉尋求武器」的外洩文件中，概述了那場2月會議的相關細節，其中提到美國官員認為瓦格納集團至少已試了水溫。

根據外洩文件，瓦格納也計劃在馬利使用土耳其的武器和裝備。

這份文件不僅引用有關瓦格納尋求向土耳其購買武器的情報，還提到瓦格納計劃恢復招募俄羅斯監獄囚犯的做法。

俄羅斯 北約 烏克蘭

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