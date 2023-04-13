美制裁「提供助俄攻烏便利」個人與實體 中國金派科技入列

美制裁「提供助俄攻烏便利」個人與實體，金派科技入列。圖為美國財政部大樓。(美聯社)

美國之音報導，美國財政部 12日宣布採取行動，限制俄羅斯 通過促進者及公司接觸國際金融體系，並進一步阻止俄羅斯進口用於對烏克蘭 戰爭的關鍵技術。財政部海外資產控制辦公室總共對20個司法管轄區的25名個人和29個實體進行制裁，其中包括中國的金派科技。

美國財政部在一份聲明中表示，在與英國的協調下，美國正在把目標對準在多個司法管轄區受到制裁的烏斯馬諾夫的商業網路。

報導指出，烏斯馬諾夫是俄羅斯最富有的億萬富翁之一，也是普亭總統的密友。他的業務涉及金屬與採礦、通訊和訊息技術。美國2022年3月對他進行制裁。除了美國以外，烏斯馬諾夫也受到澳洲、加拿大、歐盟、日本、紐西蘭、瑞士和英國的制裁。他價值近6億美元的豪華遊艇在2022年被德國當局扣押。

受到制裁的包括烏斯馬諾夫的顧問、在塞浦路斯的商業網路、與他和他的公司有關聯的企業高管、他的繼子等個人與實體。另外，金派科技等向俄羅斯提供可用於國防的物資以及躲避制裁的企業，以及俄羅斯控制的位於匈牙利布達佩斯的國際投資銀行也受到制裁。

美國財政部提到，金派科技是一家位於中國的供應商，為俄羅斯軍工綜合體的多個實體，包括專門為俄羅斯國防工業採購外國物品的知名國防工業製造企業Radioavtomatika提供服務。

Radioavtomatika在2022年3月3日受到美國的制裁。金派科技提供的微電子產品具有包括巡航導彈制導系統在內的國防應用。

「隨著克里姆林宮尋求繞過因俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，而對俄羅斯實施的廣泛多邊制裁和出口管制，美國和我們的盟友與夥伴將繼續干擾躲避制裁的計畫，這些計畫在戰場上對普丁提供支持，」財政部負責反恐與金融情報的副部長納爾遜在聲明中說。

美國財政部12日還撤銷了與俄羅斯相關的第15號通用許可證，該許可證授權與烏斯馬諾夫直接或間接擁有50%以上股份、未被列入制裁名單的任何實體進行交易。這代表任何直接或間接由烏斯馬諾夫擁有50%或以上股份的實體都將被封禁，無論這些實體是否列在制裁名單上。

美國人或在美國境內（或過境）進行的所有涉及烏斯馬諾夫的財產或財產利益的交易均被禁止，除非獲得財政部外國資產控制辦公室的許可。

在美國財政部採取行動的同時，美國國務院也宣布把在俄羅斯國防部門營運的多個實體和支持俄羅斯對烏克蘭戰爭的實體，以及與俄羅斯國家原子能公司相關的其他實體列入制裁名單。