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誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

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誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

編譯陳韻涵、徐榆涵／即時報導
五角大廈機密文件外洩風波持續發酵。(路透)
五角大廈機密文件外洩風波持續發酵。(路透)

華盛頓郵報12日引述消息人士說法報導，洩露五角大廈高度機密文件的洩密者年約20歲，疑在美軍基地工作。

國防部高度機密文件先前外流到深受電玩玩家歡迎的社群媒體平台「Discord」其中一個聊天室，接著擴散至推特(Twitter)等社群媒體。

華郵在這篇報導中，通篇未提洩密者的名字，僅以OG代稱；但華郵記者得以聯繫到熟悉Discord伺服器運作的成員，獲悉當初文件是從Discord的聊天室「Thug Shaker Central」外流。

調查新聞組織「Bellingcat」上周末率先報導機密文件至少在兩個Discord伺服器出現的消息，包括目前已下線、最早在1月13日就流傳機密文件的Thug Shaker Central聊天室。

華郵12日的新報導披露更多細節，其中一個消息來源甚至是一名未成年青少年，華郵已取得這位青少年的母親同意，得以與他討論OG的事宜。

該聊天室由一群對槍枝、軍事裝備和宗教有興趣的20多人，於2020年組成邀請制的Discord社團。

去年當一名綽號OG的資深成員張貼一段帶有奇怪字母縮寫與術語的訊息時，並沒有人在意；然而，這名年輕成員顯然非常崇拜OG，因為OG聲稱他知道政府未告訴人民的秘密。

這位青少年陸續詳閱OG張貼的數百則訊息長達數月，其中包括幾乎逐字破譯的機密情報文件；該群組成員說，其實OG發布的訊息不只一則，數個月下來，至少達數百則；OG宣稱這份文件是他從工作的「軍事基地」帶回家的機密情報文件副本。

華郵報導指出，「OG宣稱他的一天中，有部分時間待在禁止攜帶手機與其他電子裝置的安全單位，對部分手寫文件標記註釋，並翻譯神秘外國情報，這些情報印有『不能向外國人發布』(NOFORN)字樣，凸顯其機密性極高」。

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