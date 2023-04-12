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截止日期接近 還沒報稅的民眾須注意9要點

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截止日期接近 還沒報稅的民眾須注意9要點

記者顏伶如／即時報導
還沒報稅的民眾必須抓緊時間了。(美聯社)
還沒報稅的民眾必須抓緊時間了。(美聯社)

4月18日就是報稅截止的「報稅日」(Tax Day)，華盛頓郵報12日報導，還沒報稅的民眾必須抓緊時間並注意以下要點，包括申請抵稅以及如何早一點拿到退稅

＊報稅何時截止？

個人所得稅申報以及向國稅局(IRS)繳清欠稅，截止日期都是4月18日。

＊還沒報稅該怎麼辦？

年收入7萬3000美元以下民眾，也就是大約70%美國勞工，可以使用國稅局免費網路工具IRS Free File提出簡易報稅(simple returns)。報稅軟體Intuit TurboTax與H&R Block同樣有簡易報稅免費產品，可供符合特定年收入門檻規定的納稅人使用。

自認可以不需要專業指導獨力完成報稅的民眾，可以使用Free File Fillable Forms表格。需要專業協助的民眾可以聯絡國稅局旗下的「納稅人援助中心」(Taxpayer Assistance Center, TAC)，某些中心提供周末期間面對對諮商。

＊要採紙版報稅或電子報稅？

國稅局表示，電子報稅是最簡便、最準確的報稅方式，國稅局系統完成處理之後，納稅人就可盡快拿到退稅。紙版稅表由於必須經過人工輸入的作業，國稅局旗下獨立機構「納稅人倡議服務」(Taxpayer Advocate Service)指出，上個報稅季節人工輸入的作業程序累計高達240萬小時，錯誤率高達22%。

納稅人如果採取紙版報稅，要注意信封郵戳日期必須是4月18日之前，否則將面臨延誤報稅的罰款。

＊怎麼知道自己符合某些抵稅或扣抵的資格？

個人報稅今年標準扣除額(standard deduction)為1萬3850元，夫妻合併報稅為2萬7700元。低收入納稅人可以前往國稅局網站https://apps.irs.gov/app/eitc查看是否符合資格可以申請勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)。17歲以下撫養兒女每人可申請最高2000元兒童抵稅(child tax credit)。

＊多久可以拿到退稅？

國稅局表示，電子報稅大約三周之內可拿到退稅。納稅人完成電子報稅的24小時後，可前國稅局網站Where's My Refund專區查詢退稅處理進度。紙版報稅可能要等六個月或更久才能拿到退稅。

＊如何設定讓退稅直接存入戶頭？

絕大多數報稅軟體會要求納稅人挑選以直接存入(direct deposit)或紙版支票領取退稅。自行報稅的民眾，1040表格(Form 1040)第35行可以填入銀行帳戶資料，讓退稅直接存入。

＊州稅跟聯邦稅截止申報日期是否一樣？

各州政府自訂報稅截止日期，但絕大多數州的州稅截止申報跟聯邦報稅截止日期是在同一天。

＊如何申請延後報稅？

向國稅局提交4868表格(Form 4868)申請延後申報，但必須把估計應繳的稅先情繳清，以免遭到罰款並加計利息。延後報稅的截止日期是10月16日。

＊沒錢繳稅怎麼辦？

延誤報稅或繳稅都會面臨罰款，還要計算利息。納稅人要在截止日期前完成報稅，並與國稅局專線(800-829-1040)聯繫，告知個人狀況，以免國稅局以積極手段追稅。

報稅 國稅局 退稅

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