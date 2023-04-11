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美媒：解放軍「已準備一戰」軍演曝控制西太平洋野心

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美媒：解放軍「已準備一戰」軍演曝控制西太平洋野心

記者胡玉立／即時報導
解放軍出動山東艦航母參加此次軍演，圖為一架殲15準備從山東艦甲板起飛。(美聯社)
解放軍出動山東艦航母參加此次軍演，圖為一架殲15準備從山東艦甲板起飛。(美聯社)

在中共解放軍結束為期三天的封鎖台灣模擬作戰演習後，美國媒體爭相報導，指中國軍方宣稱「已準備一戰」；而這次軍演首見演練自東側進攻台灣東海岸，以控制西太平洋制空權，事態發展令人擔憂；不僅對台灣傳統側重來自台灣海峽對岸攻擊的防禦戰略構成挑戰，還可能加深日本、菲律賓等美國盟友對於中國軍事侵略深入太平洋的擔憂。

國安局警告科技業 盡快沙盤推演中侵台後果

與此同時，美國國家安全局(NSA)網路安全總監喬伊斯(Rob Joyce)11日在華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)警告美國科技業者，盡快就中國侵台後果沙盤推演；「你不會想在入侵前一周才開始計畫，現在就做」。

華盛頓郵報導，10日結束的中國軍演有重大變化：首度模擬演練最新航空母艦山東艦自台灣東部外海發動攻擊，顯示北京決心將軍力投射到台灣海峽以外，擴及太平洋地區；而該地區傳統由美國及其區域盟友主導。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑向華郵表示，「若解放軍能在戰略上占領該地區，美國將難以干預或支持台灣。」

台灣前國防部長楊念祖則告訴美國廣播公司(ABC)，儘管這次中國軍演時間較短，但比去年8月時任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後中國為期一周演習，規模更大，因它動用了山東艦。

台灣國防部11日指出，中國軍演最後一天，有91架創紀錄的中國戰機飛近台灣領空；其中15架次是從山東艦起飛的殲15戰機。

林穎佑指出，台灣當局過去假設，若中國攻擊西岸設施，其東岸機場可備用；中國控制台灣遠端海空能力不斷增強，代表計畫可能需要修改。

喬伊斯則警告美國科技業者，比起俄羅斯入侵烏克蘭，中國侵台會產生更混亂後果，企業界現在就應沙盤推演，預作規畫；考慮到台灣與全球經濟交織，加上中國可能構成的網絡威脅比俄羅斯大得多，中國侵台情況會更糟。

「問題非常棘手，」喬伊斯說：「當你開始看到白宮說入侵將至，你不該等入侵前一周才計畫，現在就這樣做；降低風險，提前做決定，看看你的痛點在哪裡。」

空照圖片顯示，解放軍東部戰區出動長程火箭砲參加此次軍演。(新華社)
空照圖片顯示，解放軍東部戰區出動長程火箭砲參加此次軍演。(新華社)

國防部 解放軍 俄羅斯

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