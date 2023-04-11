馬克宏「台灣說」 德朝野譴責…下個訪中的她備受關注

德國外交部長貝爾伯克(中)本周訪中。(Getty Images)

法國總統馬克宏 認為歐洲不應因台灣與中國起衝突，引來德國 朝野同聲抨擊，德國外長貝爾伯克即將出訪北京 ，她如何對台灣問題表態可望成為焦點。

德國最大反對黨基民黨（CDU）負責外交的議員洛特根（Norbert Röttgen）表示，美國支持烏克蘭、保衛歐洲的同時，法國總統卻要求與美國劃清界線和與中國走近；對中國國家主席習近平來說，馬克宏的中國之旅是成功的宣傳，對歐洲來說卻是外交災難。

洛特根推文說，馬克宏以為台灣不關歐洲人的事，其實台灣是中國全球野心的核心議題，一個按中國想像重塑的世界秩序違背歐洲的利益。

他強調，歐洲不該對台灣問題保持中立，不然習近平下令攻打台灣的可能性就愈高。

執政社民黨（SPD）負責外交的議員哈克威爾第（Metin Hakverdi）指出，歐美面對中國立場應一致，如果以為遠離美國才能滿足北京，注定要失敗。

哈克威爾第接受柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）訪問時批評馬克宏，強調西方從俄羅斯入侵烏克蘭學到的痛苦教訓是與中國等獨裁國家來往應改採批判的態度，再也不能天真的迎合。

法國是德國最親密盟邦，德國沒有點名批評馬克宏，不過一名官員還是忍不住批評他認為歐洲不該在台灣議題成為美國追隨者的發言。

德國法務部長布希曼（Marco Buschmann）今天推文說，在面臨威權主義挑戰的時代，支持自由民主的國家更應緊密合作，德國和歐洲不能在自由和威權之間擺盪。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日訪中回程接受Politico Europe等歐洲媒體專訪時表示，歐洲應追求「戰略自主」，不該在台灣議題成為美國追隨者，「被捲入不屬於我們的危機」，這番言論發表後引起歐美政壇譁然。

繼馬克宏後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）本周也將出訪北京，在馬克宏備受爭議的發言後，屆時她如何代表德國對台灣問題表態受到各方關注。