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國防部外洩文件曝：埃及祕密向俄羅斯提供4萬枚火箭

編譯張君堯／即時報導
近期有大批國防部機密文件遭洩漏上網，其中便曝光美國在中東最親密的盟友、也是其主要受援助國之一的埃及在總統塞西（前排右）的命令下「生產多達4萬枚火箭並秘密運往俄羅斯」。（路透）
近期有大批國防部機密文件遭洩漏上網，其中便曝光美國在中東最親密的盟友、也是其主要受援助國之一的埃及在總統塞西（前排右）的命令下「生產多達4萬枚火箭並秘密運往俄羅斯」。（路透）

近期有大批美國國防部機密文件遭洩漏上網，其中便曝光美國在中東最親密的盟友、也是其主要受援助國之一的埃及在總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的命令下「生產多達4萬枚火箭並祕密運往俄羅斯」。

華盛頓郵報報導，這份日期標為2月17日的機密文件中部分總結據稱是塞西與埃及高級軍事官員之間的對話，除了提到向俄羅斯提供砲彈的計劃外，文件還提到塞西指示官員「對火箭的生產和運輸保密，以避免與西方國家產生問題」。

為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供武器對埃及來說是個爆炸性的賭注，因為縱使埃及與莫斯科的關係不斷加深，但仍大力投資於與美國的夥伴關係，而後者過去也長期向該國提供每年超過10億美元的資金。參議員墨菲（Chris Murphy）指出「埃及是我們在中東最悠久的盟友之一，如果塞西真的在祕密為俄羅斯製造可用於烏克蘭戰爭的火箭，那我們需要認真考慮兩國的關係狀況」。

此外，文件中援引疑似工廠負責人的話稱「將在必要時命令工人輪班工作，因為這是埃及最起碼能做到用來報答『俄羅斯前段時間的幫助』」，文件並未明確說明「俄羅斯的幫助」指的是什麼，但報導提到俄烏戰爭爆發後烏克蘭的小麥供應被切斷，導致埃及開始嚴重依賴購買俄羅斯穀物，這幫助埃及避免可能引發社會動蕩的糧食短缺。

埃及外交部發言人在回答有關這則外洩文件的真實性時說道「埃及的立場從一開始就是基於不捲入這場危機，並承諾與雙方保持平等距離，同時在聯合國大會決議中申明埃及對聯合國憲章和國際法的支持，我們繼續敦促雙方停止敵對行動，通過談判達成政治解決方案」。

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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