五角大廈密件外流「不是被駭」 官方證實：多是真本

圖為在推特與Telegram等社群平台上流傳的美國五角大廈有關烏戰等重要軍情密件之一，據研判多是真本。(取自推特)

和俄羅斯、烏克蘭 戰爭相關的大批機密情報文件近日被相繼貼上網，引發議論，官方證實這次情資被曝光是洩露而非被駭，且大多是真本，應是情報界出現漏洞；但烏克蘭及俄國 認定：這批情資可疑，目標在耍詭計，但誰在幕後主使，看法莫衷一是，五角大廈正24小時努力，以判定洩密規模。

陣亡數 誇大烏軍壓低俄軍

紐約時報10日報導，官員表示這批文件至少大多是真的；機密資訊被曝光，讓官員們很吃驚，聯邦調查局(FBI)刻在調查洩密源頭。

官員們表示，有些文件顯遭竄改，是誰、為何炮製文件，目前並不清楚；軍事分析家指出，不管出自什麼理由，一些文件把美方估計陣亡烏國將士數目誇大，而陣亡俄軍人數則壓低。

可信證據指出，這批文件是遭洩露，並非被駭；文件以「打地鼠」的方式，在推特、4chan、Telegram等社群媒體平台冒出來，但流傳的都是簡報列印文件的翻拍照，似乎不值得深究，鑒於據說有數千人能取用遭洩材料，則更是如此。

有些還蓋「只供美國人看」

前官員看過貼上網的文件後表示，似乎是機密簡報被摺疊起來，塞入口袋，再到安全地點翻拍；有些文件還蓋有「只供美國人看」，愈發添增是由美國官員洩露的可能性。

遭洩文件不會由根本改變外界對俄烏戰爭戰場態勢的理解，但或可一窺俄國運籌帷幄者的想法。但是在烏國戰場，一些烏國戰士似乎認定這批文件是以另種形式在打仗，無法斷定是實話還是在撒謊。

華府官員形容這批文件外洩是情報界出紕漏，但在基輔及莫斯科都有一共識：這些情資可疑，目標在搞鬼，但對誰在幕後主使卻無定論。

俄國傭兵：西方放的假消息

烏國總統澤倫斯基顧問波多利雅克(Mykhailo Podolyak)聲明表示，這批文件塞滿「捏造的消息」、「不用懷疑，這件事屬多元作戰的另一元素，俄方試著影響烏國社會，散播恐懼、恐慌、不信任及猜忌」。

俄國瓦格納(Wagner)傭兵在Telegram網站貼文指稱，這批文件是西方情報界放的假消息，用意在誤導俄軍指揮官，不讓長官認出烏軍在即將發動的反攻中所用戰略。