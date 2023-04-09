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WSJ：蔡英文過境美 中國策略微妙2部曲

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

WSJ：蔡英文過境美 中國策略微妙2部曲

記者顏伶如／即時報導
蔡英文總統（左）日前在美國眾院議長麥卡錫（右）的陪同下在雷根圖書館發表談話。(記者張文馨／攝影)
蔡英文總統（左）日前在美國眾院議長麥卡錫（右）的陪同下在雷根圖書館發表談話。(記者張文馨／攝影)

華爾街日報(WSJ)9日分析，中國正在拿捏調整對於中華民國總統蔡英文過境美國的回應，要在對台灣發出警告的同時，顧及中國在全球外交舞台的努力，不要破壞扮演和平使者的抱負。

報導指出，如何在台灣表達不滿以及在國際間扮演和平使者角色之間取得平衡，中國目前正在審慎拿捏，這是一種微妙的兩步舞曲，因為中國希望保持好不容易獲得突破的外交動能，期盼成為足以跟華府分庭抗禮的國際新勢力。

北京出動航空母艦接近台灣並舉行實彈軍演，目的在於針對蔡英文上周與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)在加州見面給台北傳達嚴厲警告，但到目前為止還沒有已更激烈手段展現武力，因為如此一來身為良善且負責任國際強權的誠意可能被扣分。

華爾街日報指出，相對克制的反應顯示了中國國家主席習近平想讓手邊的選項保持開放，因為手邊有其他需要優先處理的外交事務，包括美中關係緊張。

麥卡錫是歷年來在美國國土會晤台灣領導人的最高層級美國政府官員，但上周習近平也盛大接待前來訪問的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，除了發表歡迎談話還舉辦國宴，展現中國希望與西方重要強權進一步發展關係的意圖。

同一時間，習近平重要副手則在北京接待沙烏地阿拉伯與伊朗外長。沙伊兩國上個月才在北京斡旋之下恢復外交關係。

中國針對俄烏戰爭發表12點聲明後，外界對於中國扮演調停者的期待增加。馬克宏與隨團訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)都呼籲習近平運用對莫斯科的影響力讓戰爭畫下句點。

華爾街日報分析，對於蔡英文過境美國，中國的回應似乎經過精心調整，避免影響目前正在推動中的國際外交工作，還要保持美中對話管道暢通，因為間諜氣球事件讓美國國務卿布林肯(Antony Blinken)臨時取消了2月的訪中行程。雖然雙邊關係陷入低迷，但中方透露依然歡迎其他內閣層級美國官員訪問北京。

中國對於蔡英文與麥卡錫會面最初反應頗為低調，僅制裁少數美國及台灣官員與機構，直到馬克宏、范德賴恩、沙伊兩國外長都離開北京之後，中國才在靠近台灣的沿海地區展開同步軍演。

北京 蔡英文 習近平

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