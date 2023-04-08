「五眼聯盟的惡夢」 美國再傳新一批國安機密文件外洩

美國與北約為烏克蘭預定反攻俄羅斯佔領區的秘密建軍計畫日前遭人翻拍外洩，但新一批似乎詳述美國國安秘密的機密文件7日出現在社群媒體網站上。資料照片。(路透)

美國與北約為烏克蘭 預定反攻準備的秘密建軍計畫日前傳出遭人翻拍外洩，但媒體指新一批似乎詳述美國國安秘密的機密文件7日出現在社群媒體網站，範圍更涵蓋了烏克蘭、中東與中國大陸。

紐約時報報導，分析師稱此次外洩可能已經曝光了超過100分文件。美方官員指出，規模以及文件本身的敏感性可能造成巨大損害。一位高層情報官員更表示，這次洩密是「五眼聯盟（Five Eyes）的惡夢」。

據報導，在拜登 政府高層官員稱他們正在調查烏克蘭機密戰爭計畫潛在外洩的一天之後，最新的機密文件7日經發現在推特與其他網站流傳。其中一張投影片的日期為2月23日，被標記為「Secret/NoForn」，代表該文件並非要跟外國分享，此事不僅驚動了五角大廈，也對拜登政府似乎措手不及的局勢增添動盪。

司法部表示，已經對洩密事件啟動調查，並且跟國防部 保持聯繫，但拒絕進一步評論。一位分析師把迄今浮出太面的情況形容為「冰山一角」。

美國國防部前高層官員穆洛伊（Mick Mulroy）說，機密文件外洩代表「重大安全缺口」，可能妨礙烏克蘭的軍事計畫，「正如其中許多是文件的圖片，似乎是某人故意洩密，想要破壞烏克蘭、美國與北約的努力」。