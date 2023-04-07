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習近平款待馬克宏 凸顯中國拉攏法國反制美國

美將領：監視器無所不在 揭穿中俄對爭端不實說詞

中央社馬里蘭州國家港灣7日綜合外電報導
國防部公布其死神無人機3月14日在黑海上空遭俄羅斯戰機撞擊畫面。Getty Images
國防部公布其死神無人機3月14日在黑海上空遭俄羅斯戰機撞擊畫面。Getty Images

美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼少將指出，世界各地現今使用監視攝影機的比率大增，使得中國和俄羅斯日益難以對國際間軍事爭端編造說詞。

C4ISRNET網站報導，史都德曼（Mike Studeman）5日在美國海軍協會（Navy League）於馬里蘭州國家港灣（National Harbor）舉行的海-空-太空會議（Sea-Air-Space）上指出，有關中、俄和其他國家軍隊間起爭端的照片和其他記錄，已證實對於揭穿政治宣傳、確立事實時間軸及對中國國家主席習近平和俄國總統普亭（Vladimir Putin）究責，攸關重大。

史都德曼舉最近俄羅斯騷擾美國空軍一架情監偵無人機為例。這架MQ-9死神（Reaper）無人機3月在經空中撞擊後，墜入黑海。不過，機上設備拍攝到且美方迅速公布的影片顯示，2架俄軍蘇愷27戰機胡亂飛行、故意噴出油料並將無人機撞落。

史都德曼表示：「遇襲或觀察的一方如今可以根據影片說：『這就是真實發生的情況。中國，你支持這麼做嗎？習近平，你支持這麼做嗎？這是你，對吧？』有句話說陽光是最好的消毒劑，正適用這種情況。」

監視器記錄了俄軍在烏克蘭涉及的戰爭罪行，以及世界各地軍機被攔截的情況。史都德曼指出，2021至2023年間，中國在國際空域對美國軍機執行了100多次攔截。

監視器也記錄到，一艘中國海警船2月曾朝菲律賓海岸防衛隊船艇照射雷射光，導致菲國船員暫時失明。史都德曼表示，好在「菲律賓和其他國家對於這種事學聰明了，那就是記錄下實際情況」。

他說：「他們的最佳武器系統，不是槍砲或飛彈，...實際上是能向全世界展示事件真實發生情況的監視器或攝影機。」

攝影 俄羅斯 習近平

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