麥卡錫會晤蔡英文 率跨黨派議員發表聲明

麥卡錫議長率兩黨議員舉行聯合記者會。(記者丁曙/攝影)

中華民國總統蔡英文 (Tsai Ing-wen)在結束中南美洲邦交國訪問後,4月5日(星期三)過境洛杉磯,在雷根總統圖書館(Regan Library)與麥卡錫 議長(Speaker Kevin McCarthy)舉行會談。在閉門會談後,雙方舉行聯合記者會,但沒有提問環節。

當天活動的重點節目包括,上午10:00時,麥卡錫議長向蔡英文總統致意,10:45am 兩黨領袖會議透露信息,中午12:00時,麥卡錫議長和蔡英文總統向媒體發表聲明,下午2:00時,跨黨派新聞發布會。

眾議院 「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party)共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)率跨黨派眾議員到南加,會晤蔡英文總統,該委員會第二把手、民主黨籍國會眾議員Raja Krishnamoorthi也出席。

眾議院議長麥卡錫是最資深的共和黨議員,也是繼副總統賀錦麗之後美國總統職位的第二順位繼承人。麥卡錫上任前曾表示,他打算訪問台灣,效仿他的前任眾議院議長、民主黨人裴洛西(Nancy Pelosi)。裴洛西去年8月的訪問促使中國軍隊通過數日的密集實彈演習包圍台灣主島。由於美台皆不想升高衝突,因此,將會面地點改在加州舉行。