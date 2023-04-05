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服務品質改善 國稅局報稅協助專線今年較易撥通

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服務品質改善 國稅局報稅協助專線今年較易撥通

記者顏伶如／即時報導
今日美國報報導，國稅局專線在今年報稅季節服務品質已有改善。(美聯社)
今日美國報報導，國稅局專線在今年報稅季節服務品質已有改善。(美聯社)

過去幾個報稅季節，有問題想諮詢的納稅人撥打國稅局(IRS)服務專線，經常遇到無法撥通的狀況。2022年間，國稅局服務專線發生技術問題，來電接聽率僅13%。今日美國報(USA Today)5日報導，到目前為止，國稅局專線在今年報稅季節服務品質已有改善，納稅人經過可以接受的等候時間，就可以跟國稅局人員通話。

「全國納稅人倡議組織」(National Taxpayer Advocate)在提交給國會的統計報告中說，2022年國稅局服務專線來電接聽率為13%，2021年來電接聽率則只有11%。

今日美國報報導，國稅局為今年報稅季節擴大招聘人手，簡化服務專線作業流程，讓服務專線來電接聽率與前兩年疫情期間相比，明顯獲得提升。不過，民眾打電話到國稅局詢問之前，不妨先到國稅局網站IRS.gov查看能否找到解答。

國稅局個人所得稅服務專線開放時間為周一至周五上午7時至晚間7時，以當地時間為準，但阿拉斯加州與夏威夷州民眾打電話時，要注意專線電話開放時間是根據太平洋時區。

個人所得稅服務專線電話： 800-829-1040(當地時間上午7時至晚間7時)

企業稅服務專線電話：800-829-4933(當地時間上午7時至晚間7時)

非營利機構報稅服務專線電話： 877-829-5500(當地時間上午8時至下午5時)

遺產稅與贈予稅詢問專線電話：866-699-4083(美東時間上午8時至下午3時30分)

特種銷售稅(excise tax，又稱貨物稅)詢問專線電話：866-699-4096(美東時間上午8時至晚間6時)

除了英語之外的其他語言服務專線電話：833-553-9895

退稅查詢可撥打自動語音專線800-829-1954，或前往國稅局網站「我的退稅在哪裡？」(Where's my refund?)專區查詢。如果上述兩種方式都無法提供答案，還可以撥打有專人接聽的服務專線電話800-829-1040。

國稅局 報稅 退稅

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