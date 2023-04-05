中國駐美大使空懸逾3個月破紀錄 凸顯雙方關係鬧僵

圖為中國駐美國大使館。（取材自中國駐美國大使館官網）

中國駐美國大使已空懸超過3個月，這是1979年中美關係正常化以來懸宕最久的一次，凸顯當前兩國關係鬧僵，也意味著中國目前還在審慎斟酌如何與美國打交道。

香港「南華早報」（SCMP）3日報導，上回這個職位長期空懸是在1995年6月，當時北京 當局召回李道豫兩個月，此前華府 同意中華民國前總統李登輝在台灣總統大選前訪美。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）顧問傅瑞偉（Charles Freeman）表示，想必北京正在全面檢討該怎麼辦，並思索這段外交關係是否值得投入。

1972年美國前總統尼克森（Richard Nixon）訪北京，全程由傅瑞偉翻譯。

各方認為，接替中國外交部長秦剛 出使美國的人選，就是他的副手之一謝鋒，北京至今尚未正式布達，但跡象顯示應該八九不離十，因3月24日美國高層訪中，由謝鋒擔綱代表當局的要角會晤對方。

涉外事務專家分析，謝鋒獲得出使國同意的程序根本不是問題，而且不同於美國派大使需經過嚴格聽證，以致等待期達好幾個月，北京的人選指派，內部並沒有資格審查的刁難。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群表示，北京沒有參議院，沒有國會聽證，（人選）定了就是定了，想必是北京在故弄玄虛，以表達對美方的不滿。

他說，就是要讓美方知道北京很不悅，並期盼美國好好善待中國的新任大使。

至於美中目前到底有多麼僵，報導說，許多中國民眾不相信，甫卸任駐美大使的秦剛最近遭受的難堪。

秦剛不僅接觸白宮高層官員受限，迫使他得耗費很多時間於剪綵並會晤美國地方層級的官員，凸顯雙邊關係實在不佳，但白宮矢口否認。

與此同時，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）也嚐了不少排頭，包括接觸中方高層也被賞閉門羹，他去年10月受訪坦言：「他們（中方）不願跟我們談。」

而華府和北京互給對方臉色看的癥結點之一就是因為台灣。報導說，即使華府裡許多官員認為，有必要捍衛民主台灣對抗極權威脅，中國卻視為危及主權。

中國內心作梗的種種還包括，美國對台軍售不斷加碼一再損及一個中國政策，美台官員的接觸包括和總統蔡英文往來日益密切，美國總統拜登（Joe Biden）屢次聲稱要保衛台灣，揚棄行之有年的戰略模糊等。

此外，今年2月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交一把手王毅在日內瓦公然槓上，去年布林肯則是與王毅的前任楊潔篪在阿拉斯加州唇槍舌劍。

傅瑞偉表示，了解中國文化的人都知道面子問題，這種以牙還牙、以眼還眼的關係還將不斷循環上演。

而中國自認致力於緩和局勢，卻因內部的疲軟經濟和爆發抗爭遭到忽視又被冷眼以對，也使得北京深感挫折。

去年11月20國集團（G20）峰會，習近平見過拜登後，同意由布林肯今年2月訪中，再開啟一系列部長層級的交流，但中國偵察氣球闖入美國領空鬧得沸沸揚揚而搞砸。

亞洲社會政策研究所（ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）分析，因中國自認球在美國手上，原以為對方會拋回來，沒想到卻是一記扣殺。

她說，當中國覺得無法和美國維持建設性關係，他們傾向全面暫緩，不過駐美大使出缺許久只能算是一般的時間序問題。

由於諸多中共高層和官員近期才上任，加上習近平大權獨攬，凡事都得他說了算，因此美國加州大學聖地牙哥分校中國政治專家史宗瀚（Victor Shih）推測，駐美大使可能只是尚未定案的任命。

史宗瀚表示，何況習近平上月高調訪俄，以致定奪人事任命可能因此停擺，凸顯中央集權體制缺乏授權的特色。

報導說，另有若干人士以當前的局勢分析，謝鋒可望在本月走馬上任，因北京得重新調整並關注，蔡總統過境美國後，華府方面釋放的初步訊息。

但大使是派駐國政策制定的眼線，基於外交互惠和禮遇的考量，縱使當前中國駐美使館由臨時代辦先撐著

，但遭遇關鍵時刻還是需要大使出面才行。

朱志群說：「這是兩難局面，當關係不好沒有大使在任，而沒有大使關係更無法改善」，「我們都很不解怎麼（任命）拖那麼久。」