我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美港口「中製起重機」疑藏監視設備 國會要查

川普突換主律師 前聯邦檢察官當主帥 專責白領犯罪

3美1加太空人 2024年底執行繞月行動

記者張聲肇／即時報導
獲選的四位太空人。（美聯社）
獲選的四位太空人。（美聯社）

美國太空總署(NASA)和加拿大太空局3日公布2024年底「阿提米絲二號」(Artemis II)月球探索任務人員名單， 三名美國人及一名加拿大太空人將飛行6400哩繞到月球背面，為2025年的登月任務預作演練後返回地球。

三位美國太空人柯赫(Christina Koch)、葛洛佛(Victor Glover)、魏斯曼(Reid Wiseman)和加拿大籍的漢森(Jeremy Hansen)，將搭乘火箭前往月球軌道，執行NASA的10天任務。阿提米絲後續計畫還包括登陸月球，建立探索火星的前進基地。

太空總署發言人說，阿提米絲二號任務是1972年阿波羅計畫結束以來，人類首度重返月球。NASA署長納爾遜(Bill Nelson)在休士頓詹森太空中心記者會上說，「這顯示我們有能力把人類成就往前推到更新的境界。」

在魁北克的加拿大太空總署署長麗莎．坎貝爾(左)3日與太空人等科研人員在該署透過視...
在魁北克的加拿大太空總署署長麗莎．坎貝爾(左)3日與太空人等科研人員在該署透過視訊，熱烈慶祝第一位加拿大太空人參加美國登月計畫。(美聯社)

這四位太空人不會登陸月球，主要任務是測試預定翌年登月所需的載具等硬體功能；他們將搭乘獵戶座號(Orion)太空船，測試其維生系統及保護組員不受輻射線危害的功能，也將演練緊急狀況的危機處置。

阿提米斯二號將飛到月球背面，近距離觀察並熟悉地形地貌，為2025年的阿提米斯三號登陸月球南極的任務作準備。因為那裏發現的水冰可能提供水和氧氣，作為未來建立永久月球基地的重要資源，甚至可充作進一步探索外太空的燃料。

三位美國太空人都有過派駐國際太空站的經驗。柯赫是探月計畫的首位女性太空人，曾任海軍飛行員的葛洛佛則是首位參與月球任務非裔太空人，他將負責駕駛獵戶座號。同樣出身海軍飛行員的魏斯曼將擔任此次任務指揮官。前戰鬥機飛行員漢森將則是加拿大第一位探月太空人。

葛洛佛說，阿提米絲二號任務是人類重返月球的重要一步，「全組人員永遠不會忘記這點。現在，我們仍有許多工作要做，必須好好加油。」

去年底的阿提米絲一號任務，NASA以四具裝有各種感應器的假人，實際模擬太空船發射、飛行、環繞月球的過程，並成功重返地球。明年底，四位太空人將循著上次的路徑，重新演練一次。預計2025年，人類即將重新登陸月球。

歐洲太空總署、空中巴士集團、洛克希德馬丁、波音、諾斯洛普格魯曼，以及太空探索(SpaceX)公司，是阿提米絲計畫的主要硬體承包商。

太空人 加拿大 NASA

上一則

全美港口「中製起重機」疑藏監視設備 國會要查

延伸閱讀

一天見16次日出日落 穆斯林太空人齋戒月免禁食

一天見16次日出日落 穆斯林太空人齋戒月免禁食
最高院擬反對「鼓勵非法移民」法律 不認為違背憲法

最高院擬反對「鼓勵非法移民」法律 不認為違背憲法
月球水源新發現 月壤晶體含水 未來有助製成太空人飲水

月球水源新發現 月壤晶體含水 未來有助製成太空人飲水
MLB／大聯盟30隊戰力榜 太空人排第1

MLB／大聯盟30隊戰力榜 太空人排第1

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
中華民國前總統馬英九赴中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

2023-03-27 23:05

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
遠離都會 加州這5地房價低於35萬

遠離都會 加州這5地房價低於35萬
CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃