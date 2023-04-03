全美港口「中製起重機」疑藏監視設備 國會要查

美國港口啟用疑似裝有監視設備的中國製起重機，引發國安隱憂，國會將展開聽證調查。圖為加州奧克蘭港的起重機。(Getty Images)

美國港口啟用疑似裝有監視設備的中國製起重機，引發造成安全漏洞 的擔憂，負責監督國土安全部的國會議員為此要求舉行聽證會，欲取得相關機密和非機密政府文件，進行調查。

華爾街日報3月5日首次披露關於中國製起重機帶來的安全疑慮，並稱這些由中國國營振華重工(ZPMC)製造的起重機是「特洛伊木馬」。國會在報導出爐後，隨即要求進行調查，並指出振華重工與與人民解放軍關係匪淺。

美國官員指出，這些起重機安裝的是同樣由中國製造的軟體，可用於監視或操縱港口運營，但目前沒有證據顯示，北京 利用這些起重機在美國港口進行惡意活動。

眾院 國安委員會主席格林(Mark Green)指出，美國港口有80%的起重機是使用中國軟體，這讓人極度擔憂；委員會要求調查這些起重機對美國網路資安和關鍵基礎設施所造成的風險。

對於美國的指控，中國官方反批美國有偏執狂，企圖阻礙美中經貿合作。振華重工尚未對此做出回應。

國安委員會希望在4月18日之前，針對此是舉行公開或閉門聽證會，要求國安部提供關於安全漏洞的相關文件以及由國會在2021年指定的風險評估和應對工作文件。其他還包括海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)與港口合作以減輕網路安全風險等文件。

美國海港每年有價值高達5.4兆元的商業和軍事產品通過。

格林和國安部監督調查問責小組委員會主席畢紹普(Dan Bishop)聯合聲明中指出：「如果對手利用這些起重機的操作技術系統，將能癱瘓港口營運，暫停所有商業活動，破壞我國軍事和商業供應鏈。任何會造成港口關閉的潛在因素，都可能在經濟和安全上造成災難性的後果…這些漏洞可能會給像中國等勢均力敵對手提供機會，從電腦後面來削弱我們的經濟。」