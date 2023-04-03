菲律賓公布4新美軍基地位置 2座靠近台灣

菲律賓國防部長加維斯（左）及美國空軍部長肯德（右）上月在菲律賓馬尼拉巴塞空軍基地會面，並在會後召開聯合記者會。（路透）

菲律賓3日公布新增四座供美軍進駐的軍事基地確切地點，法新社報導，其中兩座位置接近台灣，分別是靠近南海、巴拉旺島南端外海巴拉巴克島上的空軍基地，以及位於卡加延省、距台灣僅約400公里的海軍基地。

菲美2014年簽定的「加強國防合作協議」（EDCA）已允許美軍使用五座菲律賓基地，兩國2月同意擴大戰略合作，將美軍基地增加至九座，但在政府諮詢地方官員期間，增加的四座基地地點遲未公開。

根據菲律賓總統府新聞辦公室聲明，總統馬可仕批准美軍擴大使用的四座基地中，有三座位於菲律賓北部，包括卡加延省的一座海軍基地和一座機場 ，以及鄰省伊薩貝拉一座陸軍軍營。其中，位於卡加延省的海軍基地距台灣僅約400公里。

菲律賓總統府新聞辦公室在聲明中表示，這四個地點被認為「合適且互利」。卡加延省省長曼巴曾表態反對EDCA基地設在該省，擔心此舉得罪北京 ，進而導致中企大舉撤出卡加延省。菲國國防部 長加維斯說，卡加延政府已表示將遵從中央的決定。

菲律賓，四周又環海，美國因此將其視為調停台海衝突、牽制中國的重要角色。北京當局已表示對EDCA的不滿，中國駐菲大使近來更直批該協議是「美國透過與菲軍事結盟，聯手圍堵、制約大陸的手段」之一。

美國曾在菲律賓擁有兩座大型軍事基地，但隨著菲律賓島上民族自決思潮崛起，兩座基地都已於1990年代初期關閉。如今，美軍每年仍會在菲律賓進行聯合軍事演習。