我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲律賓公布4新美軍基地位置 2座靠近台灣

CNN：即將赴紐約出庭應訊 川普周末在佛州意外冷靜

菲律賓公布4新美軍基地位置 2座靠近台灣

編譯陳曉慈／即時報導
菲律賓國防部長加維斯（左）及美國空軍部長肯德（右）上月在菲律賓馬尼拉巴塞空軍基地會面，並在會後召開聯合記者會。（路透）
菲律賓國防部長加維斯（左）及美國空軍部長肯德（右）上月在菲律賓馬尼拉巴塞空軍基地會面，並在會後召開聯合記者會。（路透）

菲律賓3日公布新增四座供美軍進駐的軍事基地確切地點，法新社報導，其中兩座位置接近台灣，分別是靠近南海、巴拉旺島南端外海巴拉巴克島上的空軍基地，以及位於卡加延省、距台灣僅約400公里的海軍基地。

菲美2014年簽定的「加強國防合作協議」（EDCA）已允許美軍使用五座菲律賓基地，兩國2月同意擴大戰略合作，將美軍基地增加至九座，但在政府諮詢地方官員期間，增加的四座基地地點遲未公開。

根據菲律賓總統府新聞辦公室聲明，總統馬可仕批准美軍擴大使用的四座基地中，有三座位於菲律賓北部，包括卡加延省的一座海軍基地和一座機場，以及鄰省伊薩貝拉一座陸軍軍營。其中，位於卡加延省的海軍基地距台灣僅約400公里。

菲律賓總統府新聞辦公室在聲明中表示，這四個地點被認為「合適且互利」。卡加延省省長曼巴曾表態反對EDCA基地設在該省，擔心此舉得罪北京，進而導致中企大舉撤出卡加延省。菲國國防部長加維斯說，卡加延政府已表示將遵從中央的決定。

菲律賓，四周又環海，美國因此將其視為調停台海衝突、牽制中國的重要角色。北京當局已表示對EDCA的不滿，中國駐菲大使近來更直批該協議是「美國透過與菲軍事結盟，聯手圍堵、制約大陸的手段」之一。

美國曾在菲律賓擁有兩座大型軍事基地，但隨著菲律賓島上民族自決思潮崛起，兩座基地都已於1990年代初期關閉。如今，美軍每年仍會在菲律賓進行聯合軍事演習。

北京 國防部 機場

上一則

CNN：即將赴紐約出庭應訊 川普周末在佛州意外冷靜

延伸閱讀

美菲陸軍 首實彈演練「海馬士」

美菲陸軍 首實彈演練「海馬士」
連陸戰隊也有…新冠大流行讓美軍變胖了 戰鬥力受損

連陸戰隊也有…新冠大流行讓美軍變胖了 戰鬥力受損
乘客急跳海…菲律賓渡輪夜半起火 至少31人亡、7人失蹤

乘客急跳海…菲律賓渡輪夜半起火 至少31人亡、7人失蹤
靠近台灣及南海 菲律賓總統宣布增設基地供美使用

靠近台灣及南海 菲律賓總統宣布增設基地供美使用

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36

超人氣

更多 >
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰
大胸女神自顧修圖變美 身旁閨密慘成「扭曲」大餅臉

大胸女神自顧修圖變美 身旁閨密慘成「扭曲」大餅臉