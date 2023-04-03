美國3月前5大下載App 有4個來自中國 Temu居冠

根據市場分析機構Sensor Tower數據，今年3月前三周上線七個月的拼多多跨境電商平台Temu成為美國應用商店中下載量最大的App。（Getty Images）

根據市場分析機構Sensor Tower數據，今年3月前三周上線七個月的拼多多 跨境電商平台Temu成為美國應用商店中下載量最大的App 。緊隨其後的是海外版剪映CapCut和正在風口浪尖的TikTok，兩者母公司都是字節跳動。跨境快時尚零售商希音（Shein）排在第四位，第五名是Facebook，也是前五名唯一的非中國App。

不久前，希音（Shein）一直是美國排名第一的購物App 。然而，趕在去年假日購物季前登陸美國的Temu第4季獲得了1300萬次的下載量，是希音的兩倍多。

Temu現在不僅穩坐購物App第一把交椅，也一度長期霸占App Store美區免費App排行榜首位。

TikTok在華盛頓引發的「擔憂」正促使人們重新關注中國App是如何融入美國年輕人的生活的，以及為什麼如此大受歡迎。

華爾街 日報提到，演算法常被認為是這個問題的答案，但人們經常忽視的是，中國企業在本土的用戶爭奪戰非常殘酷，這種歷練讓中國公司比西方競爭對手更有優勢。「他們可以利用中國10億互聯網用戶這個龐大市場來測試用戶偏好，在國內優化其AI模型，然後將技術輸出到海外。此外，他們的組織效率也更高。」

華爾街日報還指，這些中國App出自年輕一代的科技企業家們所創立的公司，他們擁有中國龐大的科技人才庫：雖然Temu是一個購物網站，但有一半以上的員工是工程師，專注研究如何讓人們在手機上下單購物。

不能忽略的是，這些中國公司有能力、也願意投入大筆金錢在美國開疆拓土，推廣應用。希音和Temu的用戶拓展思路與拼多多類似。報導稱，這些應用會慷慨地為下載的用戶發放優惠券和獎勵，鼓勵使用者在社交網路中宣傳其應用。

從Facebook橫幅廣告到定向電子郵件，Temu幾乎試圖通過所有管道接觸潛在買家。今年2月，Temu花費1400萬美元重金，在「美國春晚」超級碗投放了30秒的廣告。

而在美國通膨高企的背景下，希音和Temu砍掉中間商換來低價的做法也越發受到美國消費者的青睞，Temu上售價不到2美元的有線耳塞或狗鏈可謂是很有吸引力。「2008年的金融危機促使中國製造商在亞馬遜平台上賣貨，」有風險投資人說，「現在是Temu大顯身手的時候了。」