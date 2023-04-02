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歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

中央社
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

法國總統馬克宏歐盟執委會主席范德賴恩將造訪中國、會晤習近平。歐盟官員布勒東（Thierry Breton）在受訪時呼籲，歐洲須停止對中國天真；「重點周刊」則以中國為封面，稱「謊言帝國」。

馬克宏將於4月5日至8日赴中國進行國事訪問，與中國國家主席習近平會談，范德賴恩也受邀加入行程，以對中國展現「團結一致的聲音」。

馬克宏也會帶領法國商界代表團，顯示除俄烏戰爭議題外，歐中經濟重啟與重新調整也將是雙方對話關鍵議程。

出訪在即，歐盟執行委員會負責內部市場政策的執行委員布勒東昨接受法國廣播電台（Radio France）旗下電台專訪，呼籲「歐洲應停止天真」。

布勒東重申，歐洲對中國關係的原則如2019年所定，是合作夥伴，但也是體制對手，因此歐洲現在最重要的是展現出面對體制對手的言行。他強調必須停止天真，讓中國遵守規範。

他希望這次馬克宏與范德賴恩帶去訊息，告訴中國「如今要進入歐洲內部市場，必須遵守嚴格條件，而歐洲市場對中國非常重要」。

布勒東提及中國的「一帶一路」，表示中國「做了很多宣傳，然而卻言行不一，還記得『戰狼』吧？一帶一路打了很多宣傳，但如今互相詢問，就知道大多以失敗告終」。

而隨著馬克宏出訪，因國內退休制度改革爭議而沉寂一時的中國議題再度進入公眾討論。重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」；快訊周刊（L'Express）本周的雜誌封面則是「TikTok：人民公敵」。

快訊周刊從青少年成癮、資訊盜取、個人資料外洩、虛假消息方面以多篇報導討論TikTok，呼應法國方於3月24日宣達公務員禁止在公務設備內使用TikTok的命令，以及正在進行中的TikTok參議院調查案。

馬克宏 TikTok 歐盟

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