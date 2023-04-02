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日經：美為反制中國經濟霸凌 要求G7夥伴採取聯合行動

編譯田思怡／即時報導
日本為今年G7的輪值主席，預定5月在廣島主辦G7高峰會。圖為日本首相岸田文雄今年2月與G7領袖舉行線上會議。（Getty Images）
日本為今年G7的輪值主席，預定5月在廣島主辦G7高峰會。圖為日本首相岸田文雄今年2月與G7領袖舉行線上會議。（Getty Images）

日本經濟新聞報導，美國正向七大工業國集團(G7)其他成員國施壓，要求他們在北京對G7集團內的夥伴進行經濟脅迫時採取聯合行動，例如提高關稅以為報復。

美國已揭露了事先防範的報復措施，例如美國政府和國會正在討論提高關稅的法案，尋求以此嚇阻北京不要以經濟霸凌其他國家。

在G7工作層級的會議上，美方已要求對中國的經濟脅迫採取聯合行動，並要求將此事放在今年G7會議的議程內。華府準備在5月的G7廣島高峰會之前，與今年的輪值主席日本敲定細節。

美國國內已採取行動，今年2月，國會提出跨黨派法案，將授權總統拜登採取反制中國經濟脅迫的多重措施，除了提高對中國產品的關稅外，將允許美國對被中國脅迫的國家提供財務支援。根據其中一項提案，美國將降低對被害國產品的關稅，以促進進口，彌補被中國霸凌的損失。有報導說，拜登政府支持這項法案。

華府正爭取日本和歐洲夥伴在此事上採取聯合行動。北京利用經濟力量達到外交目的，例如在澳洲要求對新冠病毒的來源進行獨立調查後，北京提高對澳洲進口產品的關稅，包括煤、葡萄酒和大麥等；在立陶宛加強與台灣的關係後，北京對立陶宛的進口產品設限；在日本與中國針對釣魚臺列嶼(日本稱尖閣群島)產生糾紛後，中國停止出口稀土到日本。

為反制中國的經濟霸凌，華府推動G7國家擬定統一規則，但此舉將面臨挑戰。德國和日本與中國有很深的經濟關係，北京肯定會反對這些國家與美國聯手。一些歐洲國家和日本也許對採取實際報復措施有所猶豫，例如提高關稅。

日本 北京 G7

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