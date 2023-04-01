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學者示警：中國可能10年內武統台灣 西方必須做好準備

編譯盧炯燊／綜合1日電
專家指習近平在中國已取得共識，十年內將出兵攻台。圖為解放軍新兵3月16日在廣州集合。(路透)
專家指習近平在中國已取得共識，十年內將出兵攻台。圖為解放軍新兵3月16日在廣州集合。(路透)

一名十多年來研究中國崛起的學者沃德(Jonathan D.T. Ward)認為，中國內部愈來愈有共識要統一台灣，為此中國在十年內有可能武統台灣。

英國「每日快報」(Daily Express)報導，沃德在他名為「決定性的十年與中國的勝利願景」(The Decisive Decade and China's Vision of Victory)的新書裡，以俄烏戰爭作為例子，指出「世界目睹了一個專制政權對一個民主鄰國發動戰爭」。

他說，俄羅斯軍隊在烏克蘭殺害婦女和兒童，對平民使用火箭彈，摧毀公寓樓、醫院和城市，同時向世界展示了俄中在新時代協調下「全面戰略夥伴關係」的一面。

為此，沃德認為西方基本要做的，就是必須應對未來十年可能出現潛在衝突，「自由世界從現在起，必須為太平洋可能發生的事情做好準備」。

沃德又說，除非受到美國及其盟國的遏制，否則中共的病態(pathologies)不會止於中華人民共和國境內。

他指北京在新疆對維吾爾人種族滅絕、模擬攻擊美國海軍基地及航母，鑑於這些事態的發展，愈來愈多人認為中共可能會在這十年內選擇戰爭。他說中共執意控制台灣，必要時動用武力，這是這個地區緊張局勢的主要根源之一。

沃德說，蔡英文總統訪問美國以及與美國眾院議長麥卡錫會面，可會成為21世紀歷史上獲得銘記的時刻。

他說，美中關係的緊張，正從70年代建交以來走向最低點，然而美國必須忠於其價值觀，並始終如一地支持台灣。

他形容台灣是一個民主國家，與北京的人權暴行和日益增長的極權主義形成了直接對比。

沃德表示，台海多次危機都是由北京的軍事行動引發的，台灣的安全對包括日本、南韓等盟國在內的亞洲軍事安全至關重要。

北京 中共 眾院

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