坎伯：美中關係「護欄」建設尚未成功 未來數月是關鍵

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)30日表示，在美中關係上設立「護欄」(guardrails)的努力尚未成功，而未來幾個月將有更多跡象顯示美中能否重建建設性外交關係。

坎伯30日出席華府智庫新美國安全中心(Center for a New American Security)舉行的「拜登 政府之印太策略」爐邊談話，他表示，去年底拜登總統與中國國家主席習近平 在印尼峇里島會晤，雙方表明未來幾個月至幾年內會採取謹慎措施，推動兩國在應對挑戰的過程中，仍盡可能建立可預見(predictable)的關係，「但很遺憾其中的一些努力被意想不到的中國間諜氣球 事件攪擾」，坎伯表示，未來幾個月將是觀察美中能否重建建設性外交關係的關鍵時機。

日前中華民國總統蔡英文出訪過境美國造成美中台局勢緊張，許多分析人士也認為這是在1979年美中建交後，最糟糕的狀態；坎伯在該爐邊談話中表示，華府此前已向北京政府明確表示，拜登政府已準備好與習近平再次通話，「美國有意維持美中對話管道的暢通。」

「維持溝通渠道暢通，是對兩國關係負責任的體現，也符合美國的戰略利益，美國的盟國與合作夥伴也期待美中兩國有建設性的關係，而不是持續僵持、衝突，把世界捲入危機中。」

上個月美方擊落疑似中國間諜氣球後，拜登曾計畫就此事與習近平對話並澄清氣氛，但至今尚未實現，且自那之後美中關係的緊張局勢只增不減，坎伯說，當軍隊動作增多，美中衝突的風險會加大，未來面臨的挑戰也將增多；美國現在尋求更多溝通機制，並制定戰略依據(strategic rationale)，試圖採取負責任的措施，但中國目前不願與美國探討建立信任(confidence building)和危機溝通(crisis communication)等議題。

儘管俄烏戰爭仍在持續，拜登政府對印太地區的關注持續加大，從政府的預算、援助等行動中都有所體現，印度即將在5月參加「四方安全對話」(Quad)峰會，坎伯認為，印度與美國的關係堪稱21世紀最重要的關係。

坎伯說，面對11月的「亞太經濟合作會議」(APEC)，拜登政府有決心在安全、外交和政治等領域都有所行動，同時也會推動經濟活力和商業繁榮。