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中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

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中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

記者顏伶如／即時報導
越來越多中國籍移民以陸路方式偷渡入境。(路透)
越來越多中國籍移民以陸路方式偷渡入境。(路透)

國家廣播公司(NBC)29日報導，主管官員指出，越來越多中國籍移民以陸路方式偷渡入境，人數創下空前紀錄；中國籍移民擔心經濟與政府迫害，鋌而走險踏上行經多國的長途跋涉之旅，沒有移民證件，交通方式極為簡陋，靠著社群媒體做為指南，最終目標是入境美國。

向來有「中國通」之稱的智庫機構「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)資深研究員、紐約時報前任記者張彥(Ian Johnson)受訪時說，現在看到出身中產階級的中國籍移民，覺得發展機會逐漸減少，加上政治情勢變得風險增加，「因此他們不擇手段就是要離開中國」。

根據美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)報告，過去5個月裡，美墨邊境至少有4300名中國籍無證移民遭到查緝，比2022年全年遭查緝的中國籍無證移民人數增加了一倍多。

德州邊境有中文翻譯在協助巡邏隊員處理偷渡的中國移民。(路透)
德州邊境有中文翻譯在協助巡邏隊員處理偷渡的中國移民。(路透)

一名中國籍無證移民匿名接受MSNBC新聞頻道訪問時說，在國內做出批評政府貪污的發言之後開始感到害怕，兩度坐牢之後擔心受到更多懲罰，決定參考曾經成功偷渡者在中文社群媒體的經驗分享闖關偷渡。他說，各種規畫有詳細說明，還有影片介紹及搭配地圖，讓他能夠自行設計偷渡路線。他說：「相信我，訊息真的很多。按部就班的說明。」

他說，偷渡之旅歷時數周，前後長達數千哩，交通方式包括搭飛機、乘坐巴士、搭船、騎摩托車以及步行；某些社群網站發文的教戰手則裡，建議偷渡客最好選擇從加州闖關，不要從美國南部跨越邊境，因為美南地區移民規定較為嚴格，無證客被查緝之後獲得待遇相對較差。

另一名中國籍移民受訪時則說，獨自一人離家踏上偷渡之旅，聽人說如果要取得哪些地點可以停留、哪些地點較容易入境等重要訊息，就要花錢打通關，費用從數千元至數萬元不等。他說，最新出現的景象是有人趁機撈錢，收錢之後每次只給些許消息，若想知道特定路線的進一步詳情，就得付更多錢。

影片來源：YouTube NBC News

移民 偷渡客 社群媒體

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