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蔡英文紐約僑宴席開60桌 新澤西州州長墨菲也出席

蔡英文過境首場公開活動 AIT主席強調和平穩定重要性

記者張文馨／紐約即時報導
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。(記者張文馨／攝影)
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。(記者張文馨／攝影)

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在歡迎蔡英文總統過境紐約的僑宴，表達和平穩定的重要，新澤西州州長墨菲（Philip Murphy）也說，支持美國總統拜登對確保台海和平穩定的努力。

蔡過境紐約的首場公開活動是僑宴，蔡總統左手邊坐著羅森柏格，右手邊坐著墨菲夫婦，其餘還有紐約州參議員曲怡文、訪團成員、僑界大老等。

美國聯邦與地方政要出席不踴躍，地主紐約州長霍楚（Kathy Hochul）和紐約市長亞當斯（Eric Adams），以及包括國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的紐約州國會議員，都沒有出席，隔著哈德遜河的新澤西州州長墨菲出席。

羅森柏格說，美國僑界對於美國社會和美台關係貢獻良多，這反映在美台的非官方關係，她在演講時重申美國一個中國政策，是基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證，落實超過40年。

羅森柏格表示，台灣是美國第八大貿易夥伴，她期待美台能在談判遠大恢弘的美台21世紀貿易倡議時，取得快速進展，並且透過增加投資與貿易，擴大雙邊的關鍵供應鏈的合作。

羅森柏格說，美國正在建構將台灣納入世界的夥伴關係，例如以外交計畫協助台灣的夥伴；美國推動台灣有意義地參與國際組織與多邊論壇，積極與理念相近夥伴往來，使他們更加了解台灣在國際經濟扮演的角色。

羅森柏格表示，台灣是民主燈塔，共享價值，也是美國很榮幸能擁有的夥伴關係的一員；維持和平穩定是美國長期政策，和平與穩定攸關區域，以及全球的安全和繁榮。

羅森柏格對蔡總統表示，感謝你的領導，你對和平穩定與繁榮的承諾，不只是對美國，更是對全世界。

新澤西州州長墨菲（Philip Murphy）。(記者張文馨／攝影)
新澤西州州長墨菲（Philip Murphy）。(記者張文馨／攝影)

新澤西州 紐約州 拜登

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