行程超保密 蔡英文下機前才透露活動 30日會龐培歐

蔡英文過境美國東西岸，夾在美中兩強角力中間，行程變得極為敏感低調。(路透)

中華民國總統蔡英文 過境美國東西岸，夾在美中兩強角力中間，行程變得極為敏感低調。29日第一個公開活動僑宴，美方的出席來賓有新澤西州州長墨菲夫婦、美國在台協會主席羅森伯格、紐約州 參議員曲怡文，未見國會議員，地主紐約州長及市長也都沒有現身。

總統府先前對蔡英文的過境美國行程始終保密，直到抵達紐約前的專機上才透露當天活動。總統府副秘書長張惇涵在專機抵達JFK甘迺迪國際機場前向隨團媒體說明，29日主要行程是出席晚間7時的僑宴，宴會上除台僑外，也會有美國政要出席，「應該會蠻精采豐富」。

至於是否與美國眾院議長麥卡錫 見面，隨行的外交部長吳釗燮三緘其口，只說：「美國有很多朋友，時間快靠近就會跟大家講。」是否會見麥卡錫？吳在嘴巴前比出「拉拉鍊」手勢。至於中國國台辦認為蔡英文過境美國是挑釁，吳釗燮說，「他們什麼都說挑釁」。

相關人士指出，蔡英文此次「民主夥伴共榮之旅」要走出穩健、民主、世界三條台灣主流民意路線，例如過境洛杉磯將與麥卡錫會晤，經過綿密籌畫，與美方共同控管可能的中國風險，展現處理國際事務的穩健、務實，並為台灣贏得國際支持。

據了解，幕僚單位努力爭取與美國代表人物會面，但難度不小。29日僑宴上未見國會議員，地主紐約州長霍楚和紐約市長亞當斯均未出現，鄰近的新州州長墨菲夫婦則出席並致詞。至於是否與前國務卿龐培歐見面或對談，美台雙方仍不證實。

蔡英文30日上午會見在紐約台灣青年代表，白天行程未公開，預料與美國政要通話或視訊互動；晚間蔡英文在紐約市中城洲際飯店，接受華府保守派智庫哈德遜研究所總裁華特斯頒贈「全球領袖獎」，並發表演說，但並不公開；她與兩位智庫代表舉行區域安全對話，其中一位是目前任職智庫、去年訪問台灣的龐培歐。