蔡英文出席700人僑宴 與會僑胞熱情興奮

蔡英文29日在紐約舉辦僑宴，超過700人出席。(記者顏嘉瑩／攝影)

中華民國 總統蔡英文 正在進行訪中美洲的「民主夥伴共榮之旅」，期間過境紐約並於29日抵達，當晚她在曼哈頓中城舉辦大型僑宴，包括僑胞代表及美國政要超過700人參與，蔡英文一上台，就有熱情僑胞大喊：「小英我愛妳！」也讓蔡英文開心回應「因為的僑胞熱情，感覺紐約一點都不冷。」

當天的僑宴在的中城的「The Glasshouse」舉辦，蔡英文在上台致詞時，有年輕僑胞大喊：「小英我愛妳！」蔡英文笑著感謝僑胞支持，回應：「你們要記得，我下次不選總統了」，聽完還有僑胞說：「我照樣愛妳！」

蔡英文在發言時表示，此次出訪中美洲過境美國，第一個行程就是在紐約跟鄉親見面，「我以為紐約會很冷，但感覺還好，因為大家很熱情」；她也回憶在2019年過境紐約時也舉辦僑宴，「我看到很多熟面孔。」

出席的紐約中華公所主席曾偉康致詞時表示， 中華公所遵循孫中山先生的三民主義，在2019年也在曼哈頓華埠 哥倫布公園永久設置孫中山銅像，並命名該廣場為「中山廣場」，同時中華公所每年舉辦慶雙十活動，「走在華埠街上，可以看到四處都有中華民國國旗在風中飄揚。」

紐約台灣會館理事長蘇春槐則歡迎蔡英文繼2019年後再次過境紐約，「堅持改革這條路不好走，蔡總統您辛苦了」；他表示，台灣是僑胞永遠的故鄉，大紐約地區的台灣僑胞也會支持台灣，在美國以及全世界發光發熱。

作為現場唯一出席的台裔紐約民選官員，紐約州參議員曲怡文受訪時表示，她在2019年也曾出席當時歡迎蔡英文造訪紐約的僑宴，「這次很開心是用參議員跟僑胞的身分歡迎蔡英文再次過境紐約」；曲怡文說，美國與台灣共享民主、人權和自由的共同價值，相信在美國的僑胞也都可以分享這樣的共同價值。

曲怡文說，台灣過去三年在防疫上的成就全世界有目共睹，紐約當局在政策擬定上可以借鏡；在台灣出生長大的曲怡文受益於台灣的全民健保，她說紐約州有一些議員也很想推行，但卻遇到具體的困難，「這邊保險制度跟台灣不一樣，但因為我的成長背景，我更可以跟這些議員溝通交流，改變或調整當地健保政策。」

遠從費城開車參加僑宴的僑胞、台美藥劑協會召集人陳家慧當天還要上班，但她早6時就到辦公室工作，才能提早下班開車到紐約參加晚宴；她相當興奮說，感謝蔡英文願意又花時間過境紐約、看看這裡的僑胞。