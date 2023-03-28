即時短評／低調淡化敏感 蔡英文過境需謹慎「管理」

總統蔡英文睽違3年再出訪。（圖／總統府提供）

台灣的總統出訪，總是過境美國比訪問邦交國更受外界關注，總統府對美國行程三緘其口，美國政府斟酌用詞，白宮 國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）脫口而出「訪問」，立即改口「過境」；蔡總統出發前的微妙氣氛，反映出美中台三方都高度關注此事，需要謹慎管理。

外媒披露蔡總統趁過境加州，會晤聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，中華民國總統過境幾乎成了每日白宮和國務院 的例行記者會必考題，各家媒體無不想方設法探詢美國政府立場。

美國政府努力淡化蔡過境的敏感，稱這不是新鮮事，要北京 別反應過度；同一時間，美國國務院中國處主任、亞太副助卿華自強（Rick Waters）被陸媒爆料密訪香港、上海和北京。

美國媒體接力報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中央外事工作委員會辦公室主任王毅私下通話，盼化解美中緊張。

從美中當前的緊張局勢看，前有北京後有共和黨的拜登政府，勢必給蔡總統尊榮備至，同時也要謹慎管理這場過境，避免風光過境變成過境危機。

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）史無前例地要公開說明蔡總統過境，卻又緊急喊停，反映出美國政府在拿捏對台釋放的善意，以及預判北京的預判。

麥卡錫會晤蔡總統之於北京，如芒刺在背，已經為這場過境埋下亮點和安全隱憂，白宮延續前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時的說法，稱這是國會的獨立意志，過去總統過境與美國官員和議員互動，也都發生過，為蔡總統與美方可能的互動預留伏筆。

再三凸顯過境非官方與私人，以軟的一手安撫中方，北京沒有理由反應過度，是略帶強硬語氣，副國務卿薛曼（Wendy Sherman）上月說，希望北京不要以國會議員訪台為採取軍事行動的藉口。

在各種可能的劇本面前，台灣選擇低調以對，華府也在謹慎拿捏與台北之間的距離，一切仍充滿變數，需要各方高度關注，保持冷靜。