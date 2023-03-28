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FBI公布川普首任妻子伊凡娜‧川普調查檔案

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FBI公布川普首任妻子伊凡娜‧川普調查檔案

記者顏伶如／即時報導
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

彭博新聞(Bloomberg News)報導，根據聯邦調查局(FBI)27日公布的190頁調查檔案報告，前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)因為與祖國捷克斯拉夫的關係，曾於1990年代遭到聯邦調查局反情報單位啟動為期至少兩年的跨國調查。

報導指出，根據調查報告截錄，位於加拿大及歐洲地區的美國大使館法務專員，曾經接獲命令調查伊凡娜‧川普如何從仍受共產黨統治的捷克斯拉夫移民奧地利，後來又移民加拿大。聯邦調查局要求調查與伊凡娜‧川普有關的幾名人物，姓名在報告中均做塗黑處理。伊凡娜‧川普與川普離婚時的各種法院紀錄也成為調查內容。

伊凡娜‧川普調查檔案被列為「機密」(secret)。日期註記為1989年2月14日的檔案中寫道，聯邦調查局在接獲秘密舉報之後，建議對伊凡娜‧川普啟動初步調查。

另一份1990年的檔案顯示，聯邦調查局對一名與捷克斯拉夫情報單位有關的男子展開調查，這名男子涉嫌仲介假結婚，被認為與伊凡娜‧川普有關係。

報導指出，調查檔案裡幾乎沒有提到川普，只有一篇1989年1月16日的時代雜誌(TIME)文章。

伊凡娜‧川普2022年7月中旬在紐約家中過世，享壽73歲

川普 移民 加拿大

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