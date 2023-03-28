大法官湯瑪斯妻子倡議團體 收受60萬匿名捐款

最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)。美聯社

華盛頓郵報28日調查報導，最高法院大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)主持、知名度並不高的保守派倡議團體，過去三年內收受將近60萬元匿名捐款，經費則用來針對自由派發動文化戰爭。

報導指出，根據檔案文件及消息人士透露，倡議團體「文化與自由群眾外包」(Crowdsourcers for Culture and Liberty)，從2019年到2022年初透過華府智庫「首都研究中心」(Capital Research Center，CRC)接收外界捐款；兩者之間透過「財務贊助」(fiscal sponsorship)協議安排，讓身為非營利組之的倡議團體，原本需要對外公布的活動與支出等細節，都能完全保密。

報稅與稽查紀錄顯示，數名匿名捐款人在2019年共計捐款59萬6000元給「首都研究中心」，費用實際上是要給「文化與自由群眾外包」，其中有40萬透過非營利機構「捐款者信託」(Donors Trust)轉帳。

就在「首都研究中心」將匿名捐款轉給「文化與自由群眾外包」的相同時間，「首都研究中心」簽署聲明書請求最高發表受理保守派團體希望推翻俄勒岡州管控燃料排放的訴訟案。不過，這件訴訟案後來經大法官表決裁定不受理。

報導指出，維吉妮亞‧湯瑪斯積極推動倡議活動，行事風格與其他大法官妻子截然不同；維吉妮亞‧湯瑪斯與許多涉及最高法院審理案件的人士、團體關係密切，還參與了幾起美國國內政治對立最嚴重的事件，包括2020年私下對當時的白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)施壓，要求配合推翻大選結果。

維吉妮亞‧湯瑪斯透過律師保萊塔(Mark Paoletta)對華郵 發表聲明表示，對於文化與自由群眾外包」的工作引以為傲，這個組織「把保守派領袖集合起來，討論如何在文化戰爭當中擴大保守派價值理念」。聲明中說，維吉妮亞‧湯瑪斯的倡議行動與湯瑪斯的大法官職務「不可能有利益衝突」。