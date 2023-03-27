八問八答 馬英九謁陵題字 「和平、奮鬥」之後改了四字

中華民國前總統馬英九北京時間28日上午赴南京中山陵拜謁，並題字「和平奮鬥，振興中華」，落款民國紀年。(馬英九辦公室提供)

中華民國 前總統馬英九北京 時間28日上午赴南京中山陵拜謁，並題字「和平奮鬥，振興中華」，落款民國紀年。

他在答覆記者詢問時表示，大家都尊崇中山先生，願意實現他的遺言「和平、奮鬥、救中國」，我們這邊提出來的是「和平、奮鬥、振興中華」其實用意是一樣的。

Q1：抵達之後的感受是如何呢？

馬答：非常的興奮，因為國父從小就是我的偶像，而且他對中國的貢獻可以說是無人能及，也無與倫比，因此我非常的開心。

Q2：最希望此次隨團的台灣青年能夠收穫什麼呢？

馬答：我們希望他們深入瞭解國父的生平，還有兩岸的關係，認清楚兩岸一定要走向和平奮鬥，才能夠振興中華。

Q3：到目前對大陸的招待滿意嗎？

馬答：非常滿意，超乎預期。

Q4：這次參訪包括從上海到南京感受如何？

馬答：覺得此行收穫豐碩，看到大陸的朋友非常熱情，看到大陸的民眾也對我們非常歡迎，這是一個好現象，回去之後會把他們的好意轉達給台灣的人民。

Q5：在南京祭拜跟在台北祭拜有什麼不一樣的感受？

馬答：還是不一樣，因為畢竟中山先生陵寢在這，但是精神是一樣的。大家都尊崇中山先生，願意實現他的遺言「和平、奮鬥、救中國」，我們這邊提出來的是「和平、奮鬥、振興中華」其實用意是一樣的。

Q6：來到這裡會覺得更加有歷史責任感和使命感嗎？

馬答：對，我們可以說是看到國父受到這樣的尊崇，我們也感到非常欣慰，大家一起努力。

Q7：您剛才提到超乎預期是哪些方面？

馬答：大家對我們的熱烈的歡迎

Q8：希望青年一代從孫中山先生傳承什麼樣的精神？