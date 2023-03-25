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30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

密西西比龍捲風轟隆聲如火車疾駛 8人躲冰庫逃過一劫

記者顏伶如／即時報導
經過一夜驚恐，密西西比州小鎮羅林佛克被龍捲風夷平。(美聯社)
經過一夜驚恐，密西西比州小鎮羅林佛克被龍捲風夷平。(美聯社)

密西西比州24日晚遭到具有致命威力的龍捲風侵襲，小鎮羅林佛克(Rolling Fork)首當其衝。鄰近亞朱郡(Yazoo County)治安官麥克考伊(Jeremy McCoy)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說：「整個羅林佛克都不見了。」

麥克考伊說，羅林佛克幾乎被弭平，當地的「查克乳製品餐廳」(Chuck's Dairy Bar)不復存在，整個拖車公園( trailer park)都消失了，災區滿目瘡痍，「看起來就像個垃圾掩埋場」。羅林佛克居民人口不到200人，位於密西西比州西部，靠近阿肯色州、路易斯安納州交處。

「查克乳製品餐廳」老闆崔西‧哈登(Tracy Harden)告訴CNN，她和其他幾個人在暴風雨期間躲在冰庫內，而逃過一劫。

48歲的崔西‧哈登告訴「今日美國報」（USATODAY），他們一共8人躲進冰庫。她說，龍捲風來得之快，只聽見有人大喊「冰庫」，一行人便衝進去。她丈夫提姆還沒把冰庫的門帶上，已從門縫看到外頭只剩藍天，「屋頂已經掀飛」。

根據統計，龍捲風24日一路橫掃將近170哩，密西西比州至少有25人死亡，在阿拉巴馬州也有1人喪生。

麥克考伊指出，看到幾輛聯結車、大卡車以及拖車彼此堆疊在一起，「我參與過許多救援行動，從沒見過如此慘重的災情」。他說，騎著越野車到災區搜查，希望聽到有人呼救的聲音，或者嬰兒哭聲，樹頂與屋底都查看了，卻完全找不到任何生命跡象，只有一遍寂靜。

僅200多人的小鎮席爾佛城(Silver City)居民巴爾尼斯(William Barnes)25日回到住了20年的家園查看受災狀況時，發現房子已經不在，只剩屋瓦碎片。他抱著女兒說：「我們失去一切，但幸好活著逃出來。」

席爾佛城居民喬治(Christin George)說，龍捲風把窗戶吹破，屋頂掀開，父母跟祖母躲在一扇門口，用毯子裹住身體避免被玻璃碎片割傷，所幸逃過一劫。

席爾佛城居民奇恩(Christine Chinn)說，房子屋頂被吹走，車子則被龍捲風吹起之後，翻覆在庭院。回憶龍捲風來臨的那一刻，她說：「一切都變得很安靜，突然間傳出轟隆聲，就像一列舊式火車疾駛而過。」她表示，家裡絕大多數的物品都已無法搶救。

專門拍攝龍捲風紀錄片的追風者瑞格斯比(Aaron Rigsby)說，親眼目睹龍捲風從「小型圓錐體」演變成「大規模楔形物」，龍捲風橫掃過後，他挨家挨戶協助受困於車輛、倒塌房舍當中的民眾脫困，有一名婦人則身陷瓦礫堆中。

龍捲風 密西西比州 阿拉巴馬州

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