美加宣布礦物與半導體合作 降低對中方依賴

美國總統拜登（左）和加拿大總理杜魯多（右）24日於渥太華會面，宣布共同投資關鍵礦物和封裝半導體。（Getty Images）

美國與加拿大 24日宣布，共同投資關鍵礦物和封裝半導體，從開採礦物到技術開發，建構安全可靠的北美供應鏈，帶動兩國經濟發展並提升國家安全。

就在本周，中國國家主席習近平到訪莫斯科，強化中俄關係；拜登 造訪渥太華，與加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）會談，赴加拿大國會演說，還舉行聯合記者會；「中俄對美加」展現出全球主要國家競合的動作頻頻。

杜魯多表示，將與美國合作推動跨境半導體製造走廊，IBM和加拿大率先簽署一項協議，擴大先進半導體封裝的國內研究與發展；半導體將帶動潔淨能源、通信和運算等領域的進步。

根據聯合聲明，美國預計投入5000萬美元，加拿大挹注2.5億元加幣來投資半導體。

聯合聲明提到，美加將打造一條北美關鍵礦產供應鏈，這攸關經濟與國家安全；美國去年宣布已提供2.5億美元的企業補貼，加拿大24日宣布將投入30億元加幣用來投資生產所需的基礎設施和流程強化。

加拿大擁有的豐富礦產，是生產電動汽車與電池的重要原料；而中國掌握關鍵礦物的加工，被認為是主導者；美加此舉將有助於降低對中方的依賴。

拜登在加拿大國會演說時表示，加拿大與美國的供應鏈安全可靠。

此外，拜登與杜魯多譴責俄羅斯非法無端的侵略，重申支持烏克蘭與捍衛每一寸的北約領土；美國與加拿大意識到中華人民共和對國際秩序構成的長期挑戰，包含經濟脅迫、非市場政策與作為，以及迫害人權等；即便在利益重疊處與中方合作，美加依然致力於確保能與中國公平有效競爭。