白宮「未經核實黑名單」 再增14家中國實體

聯邦政府24日再把14家中國實體納入「未經核實名單」。（歐新社）

聯邦政府 24日再把14家中國實體納入「未經核實名單」（Unverified List），迫使美國的出口商在出貨產品給這些實體前，須進行更多實地查核，因為這些實體無法被官方調查。

企業或組織被納入「未經核實名單」後，聯邦政府將要求驗證這些企業，但若企業所在國不作為，阻礙完成驗證，60天後仍無法進行終端驗證，將被納入「實體清單」（Entity List），屆時業者要出口美國技術和產品給這些企業，將須申請許可證，但採推定拒絕原則。

根據彭博資訊，這14家中國實體包括Airpart Consolidated Trading（位於香港 ）、億控國際（香港）有限公司、廣州信維電子科技股份有限公司、HK P&W Industry Co. Ltd.（位於香港）、捷高國際貨運（香港）有限公司、Kesina Services、Lightstar Technology Ltd.、山東越海通信科技股份有限公司、盛維科技有限公司、信維科技電子有限公司、小豹電子有限公司、溢威有限公司、優勝達科技（香港）有限公司，以及Winners Global Trading Co.（位於香港）。

根據美國出口管制條例第740.2(a)(17)款規定，各方對被納入這項清單實體的出口、再出口及國內移轉交易，將暫停被納入出口許可申請例外範圍，根據744.15(b)款規定，出口商、再出口商及國內移轉方，若要在不須申請許可證的情況下，在出口、再出口及國內移轉產品給這些實體時，必須取得並且保存對方的「未經核實名單」聲明。

商務部 副部長葛瑞夫斯（Don Graves）表示，「執行我們的出口管制措施是保護美國國家安全的關鍵環節，「我們致力於使用我們可用的所有工具，以確定美國先進技術在全球的使用情況」。

此外，商務部也把來自土耳其、阿聯酋、德國、保加利亞、加拿大、印度尼西亞、以色列、馬來西亞、沙特阿拉伯和新加坡的18家實體加納入清單。