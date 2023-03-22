不明確表態外國軍事援助 布林肯：支持台灣防衛

國務卿布林肯（Antony Blinken）22日在聯邦參議院撥款委員會小組聽證會表示，美國一直在考慮如何能最有效地支持台灣的防衛，他是批准最多對台軍售案的國務卿。路透

國務卿布林肯 （Antony Blinken）22日在聯邦參議院撥款委員會小組聽證會表示，美國一直在考慮如何能最有效地支持台灣的防衛，他是批准最多對台軍售案的國務卿。

布林肯赴國會說明國務院的下年度預算 ，他說，美國要做好準備有效應對兩大威脅，首先是戰略競爭對手構成的重大挑戰，包含俄羅斯的威脅與中華人民共和國的長期挑戰；其次為全球性的氣候危機、移民、糧食與能源問題。

布林肯表示，下年度預算將維持美國對烏克蘭的支持，確保俄羅斯總統普亭發動戰爭是戰略失敗，並強化在競爭中「勝過中國」的努力；他說，美國致力促進自由開放的印太區域，因此比起上一年度，在印太增加18個百分點的預算。

共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）以拜登政府不同意無償軍援台灣，以及外國軍事援助計畫杯水車薪，質疑美國無法有效嚇阻中國侵略台灣。

布林肯表示，外國軍事援助是工具之一，美國在一直在考慮如何最有效地支持台灣的防衛；美國過去10年來批准對台軍售超過400億美元，過去5年內就有210億美元，他是批准最多對台軍售案的國務卿；而台灣則是透過提高防衛預算來增加購買防禦所需。

中央情報局局長伯恩斯（William Burns）上月評估，中國國家主席習近平下令解放軍在2027年前準備好能侵略台灣的能力；布林肯同意這項評估。