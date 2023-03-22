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專家看肢體語言：習近平掌大權 看普亭像看「小弟弟」

記者胡玉立／即時報導
肢體語言專家指出，中國國家主席習近平 （左）在會談中看俄羅斯總統普亭的眼神，像是在看「小弟弟」一樣，習近平的表現更放鬆更有威嚴，顯示他主掌大權。（路透）
肢體語言專家指出，中國國家主席習近平 （左）在會談中看俄羅斯總統普亭的眼神，像是在看「小弟弟」一樣，習近平的表現更放鬆更有威嚴，顯示他主掌大權。（路透）

西方世界仔細研究全球最有權勢卻最隱諱的兩位俄中領導人會談每個細節；肢體語言專家指出，中國國家主席習近平在會談中看俄羅斯總統普亭的眼神，像是在看「小弟弟」一樣，習近平的表現更放鬆更有威嚴，顯示他主掌大權。

習近平的莫斯科國事訪問下榻處，避開了紅場周圍奢華的五星級酒店，選擇位於莫斯科北郊、去年盛大開業的中資陽光酒店總統套房。在俄羅斯入侵烏克蘭導致西方強烈制裁後，這家酒店被視為是中俄關係更密切的某種象徵。

針對20日習近平與普亭首次電視轉播會談，總部位於新加坡的Influence Solutions總經理梁凱倫(Karen Leong，音譯) 表示，習近平與普亭握手時搶先一步，暗示「儘管他是訪問莫斯科的人，但他實際上是在雙方關係扮演主導角色的那個人 」。

澳洲墨爾本肢體語言和領導行為專家馬勒 (Louise Mahler) 持類似觀點指出，習近平將他的手放在普亭的手上，可能顯示在這場交流中，習占據主導地位。

馬勒還說，當兩人透過翻譯禮貌交流，像「好友」一樣互相問候時，普亭無精打采、腿部抽動、拳頭緊握並看著地板，顯示他很激動。與此同時，習近平顯得「沉穩自信」。

梁凱倫也注意到普亭的抽動，與習近平放鬆的舉止形成鮮明對比；她說：「兩相比較，習是沉著莊重的政治人物，眼神交流很好，他看著普亭，就像兄長看著更年輕資淺的夥伴。」但，70歲的普亭比69歲的習近平大幾個月，當權時間是習近平的兩倍多。

●習下塌中資陽光酒店

俄羅斯媒體報導，習近平下榻的中資陽光酒店，其物業本來是由英國酒店業公司洲際集團(InterContinental Group)管理，但去年洲際集團與許多其他西方公司離開俄羅斯市場後，中國陽光連鎖集團(Chinese Soluxe chain)隨即接手，俄羅斯開設首家高級酒店。

陽光酒店位於占地12英畝的紫禁城風格中國商業中心內。酒店的總統套房位於20樓，共有七間客房，占地約4000平方呎。

習近平 普亭 俄羅斯

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