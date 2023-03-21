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加速交付速度 美國「最快秋季」提供烏克蘭改版艾布蘭戰車

記者張聲肇／即時報導
美國防部已決定先將陸軍正使用或庫存的艾布蘭坦克，整修後先運往烏克蘭使用。圖為部署在波蘭的艾布蘭坦克。(路透)
美國防部已決定先將陸軍正使用或庫存的艾布蘭坦克，整修後先運往烏克蘭使用。圖為部署在波蘭的艾布蘭坦克。(路透)

國防部21日表示，改裝陸軍舊型戰車較生產新型的快，可在秋季之前把70頓重的艾布蘭坦克及愛國者飛彈交給烏克蘭

美國原計畫送31輛艾布蘭M1A2坦克給烏克蘭抗俄，但從製造到運抵烏克蘭，要一、兩年的時間；現在決定直接改裝陸軍庫存的M1A1型坦克，也更方便烏克蘭軍隊學習使用與維修。

五角大廈發言人賴德(Pat Ryder)說，早點把這重要的作戰利器送到烏克蘭人手上才是重點。他說，坦克翻修改裝完畢，即交給烏克蘭軍隊；他沒有說明在何處改裝。

美國希望戰車改裝與訓練使用同時進行，完成之後即可上戰場。艾布蘭戰車是美國打算提供給烏克蘭的中程和長程援助，因為烏克蘭搶回失土後，仍需鞏固防衛。

1991年首上戰場的艾布蘭坦克，履帶很厚，引擎1500馬力，時速最高68公里，裝有120釐米穿甲火炮和.50口徑機槍；A2型更使用數位系統操作。

拜登政府1月宣布增援坦克給烏克蘭後，德國也宣布提供豹2型坦克，波蘭和其他北約盟邦也紛紛跟進。

國防部說，愛國者飛彈送交烏克蘭的時程也可提前，但賴德不願表明是否來得及在春季反攻前送達戰地；他說，「我們盡量努力。」

美國軍方1月中開始，在奧克拉荷馬州席爾堡基地訓練烏軍操作飛彈系統。賴德說，原定幾個月的課程，進展速度超乎預期，因為受訓人員素質優異，意願更高。

有線電視新聞網(CNN)報導，65名烏克蘭軍人在未來幾天內，即將完成訓練課程，轉往歐洲，接受兩套愛國者系統的實習訓練，其中一套是美國製，另一套是德國和荷蘭製造，未來幾周內將運抵烏克蘭。

陸軍部長克瑞絲汀‧沃姆斯(Christine Wormuth)2月赴俄亥俄州利馬(Lima)坦克製造廠，和所屬廠商商議提早交貨又不妨礙外國客戶訂單的方法。

當時，通用動力公司主管說，目前每月生產15-20輛，波蘭訂購了250輛，澳洲75輛，產量要提高到33輛甚至更多都沒問題，只要增聘員工，多上一班。若要替烏克蘭製造31輛新型坦克，就得擠在波澳兩國訂單中間。

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