習普會談無突破？強調和談解決烏克蘭危機

當地時間3月21日下午，國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會談。這是會談後，兩國元首共同會見記者。 （新華社）

中國國家主席習近平與俄羅斯 總統普亭 今天下午在克里姆林宮會談後簽署「深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，強調通過和談解決烏克蘭 危機，不過沒有跡象顯示雙方在烏克蘭議題上獲得外交突破。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，基輔當局已建議中國加入烏克蘭結束俄羅斯入侵戰爭的方案，但是仍在等待北京當局答覆。

他是在基輔與來訪日本首相岸田文雄的聯合簡報中做此表示。

北京上個月提出有12個要點的和平提議，但是基輔當局堅持俄羅斯必須從烏克蘭全面撤軍，和談才有可能，近幾個月來並一直在推動它所提出的和平計畫。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在習蒲會後表示，中國如想在烏克蘭戰爭扮演建設性角色，就應該敦促俄羅斯結束侵略行動。

柯比告訴記者：「我認為，無論如何你都無法理性地認為中國是公正無私的。」

柯比也表示，美國不希望看到烏克蘭停火，因為這將讓俄羅斯保有所侵占的烏克蘭領土，並讓俄軍有機會重整旗鼓。

普亭在會談後指控基輔當局不願意落實中國的和平提議。

他表示：「當基輔和西方準備接受中國提出的和平計畫，其中許多條款可以做為和平解決的基礎。」

習近平也表示，支持以外交手段解決烏克蘭衝突。

根據新華社報導，習近平在會後聯合記者會表示：「這是我時隔3年多再次來到莫斯科，也是我連任中國國家主席後首次出訪和對俄羅斯進行國是訪問。10年來，我同普亭總統建立了密切關係，保持戰略溝通，推動兩國戰略協作取得豐碩成果。」

「剛才，我同普亭總統舉行了坦誠友好、富有成果的會談，就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，達成許多新的重要共識。我們簽署並發表『中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明』、『關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明』，對下階段兩國關係發展和各領域合作作出規劃和部署。」

根據新華社所報導的「聯合聲明」內容：「關於烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。」

「俄方重申致力於儘快重啟和談，中方對此表示讚賞。俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎『關於政治解決烏克蘭危機的中國立場』文件中闡述的建設性主張。」

「雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。」

「雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。」