我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

普亭願討論中方和平方案 美：現停火是認可俄占領

美官方報告列種族滅絕等25罪狀 批中國侵犯人權

中央社華盛頓20日專電
國務卿布林肯公布國務院2022年度人權報告。（美聯社）
國務卿布林肯公布國務院2022年度人權報告。（美聯社）

國務院今天發布年度人權報告，列出種族滅絕、強迫消失、跨國鎮壓等25項罪狀，批評中國侵犯人權。報告對台灣人權表現維持正面評價，但關切記者面臨誹謗罪威脅問題。

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天公布國務院2022年度人權報告，透過尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與自由等7大領域評估全球198國與地區的2022年人權狀況。

布林肯在報告中點出全球5大人權問題，包括俄羅斯對烏克蘭全面開戰、伊朗以殘酷暴行回應和平示威、中國持續在新疆進行種族滅絕、緬甸軍政府用暴力鞏固對人民控制、塔利班持續對阿富汗婦女採取壓迫歧視性措施。

他另外也關切南蘇丹、敘利亞、古巴、白俄羅斯、委內瑞拉及柬埔寨等國的人權危機。

針對中國，報告洋洋灑灑列出25項重大人權侵犯作為，包括法外殺人、政府虐待、強迫消失、跨國鎮壓、關押政治犯，以及嚴重限制人民宗教、移動、網路使用、和平集會與政治參與自由等。

報告特別點出新疆問題，指種族滅絕及危害人類罪行去年持續在新疆上演，受害者以維吾爾族及其他少數族裔為主，有超過100萬人遭任意拘禁或人身自由被嚴重剝奪。

報告指出，這些受害者遭遇大規模虐待、強迫節育或墮胎、更加嚴苛生育措施、性侵或其他形式性暴力、強迫勞動和宗教、言論與行動自由嚴酷（draconian）限制等迫害。

在台灣的部分，報告對台灣整體人權表現維持正面評價，包括選舉自由公正、女性參政不受限等。

但報告仍對台灣記者面臨刑事誹謗罪威脅表達關切，指在現行法規下，受媒體負面報導的當事人能對記者與所屬媒體單位提出妨害名譽訴訟，雖鮮少被定罪，但部分法律學者與非政府組織（NGOs）仍持續呼籲，誹謗只應被視為民事議題。

報告舉例，一名自由時報記者報導影射某立委不當向移民署遊說，協助一位香港商人取得在台灣居留資格，因而吃上誹謗罪官司。法院去年8月判該記者無罪定讞。

新疆 白俄羅斯 國務院

上一則

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

延伸閱讀

宏都拉斯擬轉向北京 布林肯：台灣能有貢獻但各國自決

宏都拉斯擬轉向北京 布林肯：台灣能有貢獻但各國自決
宏都拉斯欲轉向中國 布林肯：台灣可為世界貢獻良多

宏都拉斯欲轉向中國 布林肯：台灣可為世界貢獻良多
布林肯3月14日出訪衣索比亞和尼日 談全球和區域問題

布林肯3月14日出訪衣索比亞和尼日 談全球和區域問題
美俄外長G20場邊交手 俄烏戰以來首次面談

美俄外長G20場邊交手 俄烏戰以來首次面談

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
MQ-9無人機。(美聯社資料照)

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

2023-03-14 16:36
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

2023-03-14 00:22
流亡美國的中國富商郭文貴15日在紐約豪宅遭聯邦調查局探員逮捕。（路透）

曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…

2023-03-16 13:25
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
日本社會擁抱「分居婚姻」，夫妻兩人分開居住，可以維持自己的生活和社交方式。(Pexels)

快看世界／日本流行「分居婚姻」 不與配偶同住

2023-03-15 12:17

超人氣

更多 >
車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死