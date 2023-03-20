普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談。路透

俄羅斯總統普亭 今天與到訪的中國國家主席習近平 會談，表示俄國願討論中方提出的烏克蘭 和平方案。美國稍早表示，正密切關注普習會面，同時警告不應在此刻要求俄烏戰爭停火。

根據國營俄羅斯新聞社（Ria Novosti），普亭（Vladimir Putin）與習近平已在克里姆林宮展開「非正式」會面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，普亭告訴坐在身旁的習近平：「中國在過去幾年大幅躍進。這在全世界引發興趣，而且很不幸的，還有嫉妒。」

普亭也告訴習近平，俄羅斯政府已「熟悉」北京就烏克蘭危機提出的建議。普亭表示：「你曉得的，我們向來準備好協商，我們將討論所有問題，包括您的建議。」

中國外交部於2月24日俄烏戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。

文件中重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。但中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。

應普亭邀請，習近平今天至22日對俄羅斯進行國事訪問。克里姆林宮之前表示，習近平今天下午會晤普亭，共進「非正式晚餐」，21日正式會談。

針對習近平此次訪俄，美國總統拜登（Joe Biden）的政府表示正「非常、非常密切」關注。美國高官也對此刻呼籲俄烏停火表達關切。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）現身CNN節目時說：「現在呼籲停火基本上只是認可俄羅斯的占領，並給予普亭更多時間來充實裝備和訓練，並在他選擇的時間和地點重啟作戰。」

柯比表示，美方將「拒絕」任何出自這次峰會的停火呼籲。

另外，柯比還形容俄中關係只是「策略婚姻」，而非因愛而結合。他說：「兩國並未非常信任彼此，但他們在抵制西方和美國領導方面，找到共同目標。」