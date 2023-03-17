川普付情色女星封口費案 傳最快下周起訴

曼哈頓多個執法機構討論法院保安措施，顯示川普的封口費官司即將結案，圖為收受封口費的色情女星丹尼爾斯。(美聯社)

國家公司新聞網(NBCNews)引述五名高級官員消息報導，前總統川普 最快可能於下周因支付成人電影女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)封口費案遭起訴，地方、州及聯邦執法與安全部門正在為此做準備；官員表示執法機構正在做初步的安全評估，並且討論曼哈頓 刑事法庭內部與周遭的安全計畫。

參與協商的單位包括紐約市警察局(NYPD)、紐約州法警局(New York State Court Officers)、聯邦調查局(FBI)聯合反恐特勤小組(JTTF)、曼哈頓地方檢察官 辦公室(Manhattan District Attorney's Office)。

官員強調，目前尚未提出指控，這次跨部門的對談與計畫屬於預防性行動。

川普的律師塔科皮納(Joe Tacopina)向NBC新聞表示，若到了不得不向地方檢察官辦公室當局屈服的地步，川普將遵循正常程序。

塔科皮納告訴紐約每日新聞(The New York Daily News)：「海湖莊園(Mar-a-Lago)不會與特勤局和曼哈頓地方檢察官辦公室陷入僵持。」

塔科皮納說川普會找到方法，最終在政治方面利用針對他的任何指控。

川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)本周稍早出庭在大陪審團前作證，柯恩於2018年承認一項聯邦指控，涉及2016年總統大選期間川普給付丹尼爾斯13萬元的封口費案，丹尼爾斯表示封口費是為了防止她洩漏2006年與川普的婚外情，川普否認該指控。

柯恩表示他在川普的指示下支付這筆封口費。

川普承認給予柯恩一筆費用，但稱與他的競選資金無關，川普集團表示付還柯恩的費用是法律花費。