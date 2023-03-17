我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走出悲情刧後重生 專訪舞星東主梁卓

買了…好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

習近平將訪俄羅斯 白宮質疑中國停火方案

中央社華盛頓17日專電
白宮國家安全會議發言人柯比。歐新社
白宮國家安全會議發言人柯比。歐新社

中國國家主席習近平即將前往莫斯科訪問，並與俄羅斯總統普亭會談。白宮呼籲習近平也應與烏克蘭總統澤倫斯基對話。對於中國日前提出的停火方案，白宮表達懷疑態度，認為對俄羅斯有益。

中國外交部宣布，應普亭（Vladimir Putin）邀請，習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。中國外交部發言人汪文斌表示，習近平此次訪俄，是為了「和平」而去。這是俄國對烏克蘭發動全面侵略以來，習近平首度對俄進行國事訪問。

對於習近平訪俄行程，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天在媒體簡報中表示，美國一直鼓勵習近平與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對話，以真正了解烏克蘭觀點，而不僅是普亭看法。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前報導，結束對莫斯科訪問之後，習近平可能會與澤倫斯基通話。這項傳聞尚未經證實。

中國外交部於2月24日俄烏戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。

柯比表示，現在停火實際上是對俄羅斯征服的認可，俄羅斯得以利用停火進一步鞏固在烏克蘭陣地、重整部隊、重新裝備，以便在適當時機重新發動攻擊，「這不是我們認為邁向公平與持久和平的一步」。

至於中國是否有向俄羅斯提供致命武器，柯比重申，目前沒有跡象或確實證據顯示中方向俄羅斯提供武器，同時私下與公開警告北京不要提供俄羅斯致命軍事援助，但中國仍未排除這一選項。

圖為俄羅斯總統普亭（左）和中國國家主席習近平（右）去年2月初在北京見面。路透
圖為俄羅斯總統普亭（左）和中國國家主席習近平（右）去年2月初在北京見面。路透

俄羅斯 習近平 烏克蘭

上一則

國際刑事法庭以戰爭罪嫌對普亭發布逮捕令

下一則

宏都拉斯欲轉向中國 布林肯：台灣可為世界貢獻良多

延伸閱讀

國際刑事法庭以戰爭罪嫌對普亭發布逮捕令

國際刑事法庭以戰爭罪嫌對普亭發布逮捕令
中國外交部：習近平訪俄 將為俄烏「勸和促談」

中國外交部：習近平訪俄 將為俄烏「勸和促談」
紐時：習近平訪俄羅斯 牽動烏克蘭戰爭和美中對立

紐時：習近平訪俄羅斯 牽動烏克蘭戰爭和美中對立
習近平20日訪俄 莫斯科：習普將談戰略合作話題

習近平20日訪俄 莫斯科：習普將談戰略合作話題

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24
MQ-9無人機。(美聯社資料照)

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

2023-03-14 16:36

超人氣

更多 >
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣
張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬