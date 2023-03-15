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瑞信宣布向央行借款至多540億 歐股期貨應聲急拉

編譯葉亭均／綜合16日電
瑞信集團表示，計畫透過一項擔保貸款機制向瑞士央行借款多達500億歐元（540億美元）。（路透）
瑞信集團表示，計畫透過一項擔保貸款機制向瑞士央行借款多達500億歐元（540億美元）。（路透）

瑞信集團表示，計畫透過一項擔保貸款機制向瑞士央行借款多達500億瑞郎（540億美元），藉此應付市場對該銀行信心崩潰的局面。

另外，根據瑞信16日的聲明，該銀行還提出收購要約，將買回約30億瑞郎的美元與歐元計價債券

市場立刻報以「漲」聲，歐元區STOXX 50指數期貨上漲2%；台灣時間16日上午9時30分左右，美股道瓊期貨漲0.28%、標普500指數期貨漲0.35%、小型那斯達克指數期貨漲0.4%。

美國2年期公債殖利率上升9個基點至3.98%，先前一度下跌7個基點；日圓的升值幅度縮小，日圓兌美元匯率盤中升值0.1%至133.26。

瑞信在聲明中表示，這筆額外的流動性將支持瑞信的核心業務和客戶。

瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）表示：「這些措施展示出要強化瑞士信貸的果斷行動，此時我們延續我們策略轉型。」「我的團隊和我決心迅速推動創造一個更簡單，更聚焦於客戶需求的銀行。」

關於買回債券一事，瑞信就十種美元計價高級債券提出現金收購要約，總額不超過25億美元；另外也針對四種歐元計價高級債券提出現金收購要約，總額不超過5億歐元。兩種收購提案都必須符合個別收購要約備忘錄所設定的多項條件，要約於3月22日到期。

債券 指數 殖利率

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