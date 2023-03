中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

聯邦當局表示,在美的中國億萬富翁郭文貴 於15日上午在紐約被捕,罪名是他策畫了一項複雜陰謀,從他的數千名在線支持者中詐騙 10億美元。

紐約時報網站報導,在曼哈頓的紐約南區聯邦檢察官說,52歲郭文貴被指控「用偷來的錢中飽私囊」(lining his pockets with the money he stole)。聯邦指控這些錢包括為自己和他的親人購買一座5萬平方呎的豪宅、一輛價值350萬元的法拉利和兩個3萬6000元的高級床墊,及為3700萬美元的豪華遊艇融資。

報導指出,郭文貴的律師沒有立即發表評論。

報導稱,郭文貴是前總統川普 的高級顧問巴農的商業夥伴。