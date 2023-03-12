聯準會討論放寬「貼現窗口」規定 要幫助銀行業

美國聯準會據悉正考慮放寬銀行使用其貼現窗口的規定，以協助銀行業。(路透)

知情人士透露，聯準會 據悉正考慮放寬銀行使用其貼現窗口的規定，為各家公司提供一個將價值大跌資產轉為現金的方法，不致於蒙受造成矽谷銀行 金融集團倒閉的損失。

此舉可提升銀行滿足儲戶提款要求的能力，不必出售因升息而跌價的債券和其他資產—矽谷銀行正是因為這種情況於上周五倒閉。

要求匿名的知情人士聲稱，在監管機構接管矽谷銀行後，一些銀行周五開始利用貼現窗口提高流動性，這是美國銀行業者壓力不斷增加的最新跡象。這樣一來，銀行融通的求助對象由聯邦住房貸款 銀行（FHLB）體系轉到聯準會。FHLB過去一年的放貸已激增。但到底有多少家銀行這樣做還不清楚。

聯準會貼現窗口下目前有兩個融通計畫。主要的融通計畫適用於體質健康的銀行，它們可以拿抵押品到聯準會，以略高於隔夜貸款利率的條件借款。還有第二個計畫稱為二級信貸，是針對陷入困境的銀行，涉及更高的利率和更短的貸款期限。

聯準會通常會將上述兩個計畫的抵押資產予以折減，以確保自身免於風險。例如期限超過10年的美國公債因為波動性而減記5%。聯準會可視抵押品的相對安全性而改變折減率。

貼現窗口的使用和條件由聯準會自己決定，不必像緊急貸款機制那樣需求多個機構共同批准同意。