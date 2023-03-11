促沙伊復交 習近平要重塑世界新秩序 力拚取代美國

沙烏地阿伯和伊朗在中國的幹旋下復交，成為伊朗幾乎所有報紙11日的頭條新聞。圖為伊朗首都德黑蘭一名男子在報攤閱報。(Getty Images)

美國等西方國家一直認為，中國想要重塑全球秩序以維護自身利益及實現自身價值觀。而中國成功斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗這個宿敵恢復外交關係，佐證了中國國家主席習近平 不僅在這方面的信心，還要在與美國不斷升級的競爭中，將自己提升為全球政治家的形象。

「紐約時報」報導，通過斡旋沙、伊復交的成功，為海灣地區創造和平氛圍，贏得全球普遍的讚譽，習近平是抓住美國在這個地區影響力下降的機會，展示中國了極有可能取代美國主導世界新秩序。這也是中共中央外事辦主任王毅 將成功歸功於習近平的領導，稱展示了大國氣度。

華府智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻在評論這次被視為中國外交勝利時指出，這是一場關於國際秩序未來的敘事之戰，「中國現在可以說，世界陷入混亂是因為美國的領導失敗了」。

有分析認為，中國試圖重塑國際秩序的想法，早在習近平之前就已存在。但史丹福大學胡佛研究所前高級研究員易明(Elizabeth Economy)認為，習近平對於推動實現這個野心發揮了舉足輕重的作用，因為他不僅有推動發展實現這個野心的能力，而且是首位明確表達出這樣一種願景的中國領袖。

習近平的願景是從華盛頓手中奪過主導權，支持多邊主義及實行互不干涉。中國認為不應藉批評侵犯人權來干涉其他國家內政。沙、伊復交協議，正是反映及切合這個願景。

上海復旦大學國際關係學院院長吳心伯指出，「美國(對沙、伊)支持一方而打壓另一方，但中國則希望讓雙方靠得更近，這是完全不同的模式」。

中國外交部上月發布「全球安全倡議」，正好闡釋了習近平為重塑全球新秩序的思路及舉措。

儘管外界當時主要關注其中支持通過「對話談判政治」解決烏克蘭危機等熱點問題，但分析人士指出，這個倡議實質上是通過取代華盛頓作為世界警察 來促進中國的利益， 重申毛澤東時代促進「和平共處」的說法，呼籲建立一種新的範式，讓全球的分配更加平等，更要拒絕美國的「單邊主義、集團對抗和霸權主義」。