北京傳用二軌提議：若麥卡錫赴台 盼賀錦麗訪中

美國聯邦眾議院議長麥卡錫準備訪台，對此北京提出折衷辦法，希望守住面子。（美聯社） 美聯社

香港「南華早報」（SCMP）10日獨家報導，避免美中關係更惡化，北京 藉二軌提議，若美國聯邦眾議院議長麥卡錫 訪台，盼總統拜登副手賀錦麗訪中，並說中方的提議已傳給美國國務卿布林肯。

麥卡錫（Kevin McCarthy）擬訪台備受華府 、北京與台北關注，因他的前任裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，引發北京當局強烈反彈。

不過根據若干熟悉消息的人士指出，近幾個月中國提出一套變通的方案，顯然是為避免中美關係更進一步惡化。

報導說，運用二軌，中國重提1997年金瑞契（Newt Gingrich）訪台時所使用的策略。所謂二軌是指由分析人士及卸任官員提出辦法，以免遭遇內部反彈或被嚴正峻拒。

時間回到1997年，當時的美國副總統高爾（Al Gore）於3月24日展開為期4天的訪中行，金瑞契則是4月初訪台前，曾於28日抵達中國停留3天。

即因如此，使得講究等級尊卑的中國保住了面子，得以向強硬派聲稱，中國獲得合宜的尊重及美方等級更佳的來訪；因此北京當局近來提議，可考慮美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同時訪中。

北京傳出提議在麥卡錫訪台時，邀請美國副總統賀錦麗同時訪中。（歐新社） 歐新社

美國的中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，已不下數次接獲來自「中國友人」的提議，也就是若麥卡錫訪台，美國應比照金瑞契的模式，由行政部門表達確保中美關係承諾的同等訊息。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫項目主任孫韻表示，在中國的偵察氣球飄過美國領空且偏離軌道之前，北京方面似乎非常熱衷於這個點子。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，上述的提議非常折中，比起先前裴洛西訪台中國採取的回應，更具有建設性。

儘管如此，有鑑於當前美中猜疑益增，加上自1990年代末以來，地緣政治的演變已今非昔比，分析人士指出，北京方面的二軌提議可能行不通。

此外，賀錦麗已被指派負責處理棘手的移民和投票權議題，儘管許多人對於她的表現評價不高，若是她同意訪中，她可能會藉此踏上中國土地的機會批評中國，這恐怕不是北京當局所樂見。