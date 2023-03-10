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彭博：美擬圍堵「浪潮」出口禁令漏洞 或納入附屬公司

編譯簡國帆／綜合9日電
彭博資訊報導，美國商務部目前正在研究圍堵浪潮集團出口管制措施的漏洞。（取材自浪潮官網）
彭博資訊報導，美國商務部目前正在研究圍堵浪潮集團出口管制措施的漏洞。（取材自浪潮官網）

彭博資訊報導，美國商務部本月把中國伺服器大廠浪潮集團納入貿易黑名單後，目前正在研究圍堵浪潮集團出口管制的漏洞，以免英特爾等美國企業能持續供貨給浪潮的附屬公司。

美國商務部本月把浪潮集團以及數十個中國實體，納入「實體清單」，但未明確指出明浪潮集團的所有幾十家附屬公司。

知情人士透露，白宮和商務部官員已知道這個問題，正在關閉留下的合法途徑，圍堵漏洞可能需要好幾周的時間，在當局發布修訂後的規定之前，輝達和思科等供應商仍可不必取得美國政府許可，自由與浪潮往來。

問題核心在於中國企業旗下子公司網路複雜，與母公司之間的連結也不透明。浪潮是思科、IBM、英特爾等美企的重要夥伴，直接持有約30家公司的股權。天眼查平台顯示，這些公司的業務廣泛，包括硬體，人工智慧（AI）、雲端運算、投資、金融服務及空運。一些子公司旗下又有幾十個部門，例如浪潮與思科的合資公司就埋在三層公司之下。

浪潮曾是國營電子產品工廠，也是中國老牌IT業者之一，其電晶體在1970年被用於中國首枚人造衛星，之後成為伺服器大廠，影響力與市場觸角也吸引許多外國公司的合作，和思科、IBM都合設合資公司。現在還不清楚華府已盯上浪潮多久，五角大廈2020年便曾說浪潮是共軍掌控的企業。

美國的出口禁令通常會要求企業在出口給遭禁實體之前，須先申請許可，但美國商務部工業與安全局曾告知申請的公司，應該假設這些請求將被拒絕。

美國商務部發言人、國家安全委員會發言人都未評論，浪潮未立即回覆彭博的置評請求。

商務部 IBM 雲端

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