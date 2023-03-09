拜登政府新預算 加碼數十億美元要「勝過中國」

拜登政府9日公布明年度政府總預算，加碼數十億美元以「勝過中國」。圖為拜登9日回到白宮向媒體揮手。（美聯社）

拜登 政府9日公布明年度政府總預算 ，加碼數十億美元以「勝過中國」，五角大廈提高「太平洋威懾倡議」至91億美元，國務院撥20億美元用於強化印太經濟，20億美元投資基礎建設，打擊中方的一帶一路。

白宮 編列2024財年總預算為6.8兆美元，發出的預算說明包含支持社區、降低家庭開支、退伍軍人照護等領域，在預算確保美國安全與應對全球挑戰的說明中，白宮將「勝過中國」列為第一項。

白宮表示，「對美國而言，中國是唯一一個兼具重塑世界秩序意圖，與越來越有能力在經濟、外交、軍事和科技實力上做到的競爭對手」。

五角大廈編列的明年度預算為8420億美元，略高於國會去年批准的水準（8160億美元），也高於五角大廈自己去年編列的規模（7730億美元），將用來為軍人加薪、投入發展核威懾能力和支援烏克蘭。

其中，用來「勝過中國」的太平洋威懾倡議增列30億美元至91億美元，用於美軍捍衛區域盟友和美國利益而增購新武器系統；印太司令部對於這項倡議的開支，建議153億美元，包含強化關島和夏威夷的飛彈防禦系統。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）表示，這些預算顯示美軍應對中華人民共和國步步進逼的挑戰，應對先進且持續存在的威脅，加速美國軍力的研發與現代化，還要強化美國與夥伴盟友的關係。

至於國務院和美國國際開發總署（USAID）共編列631億美元預算，比起上年度略增49億美元；國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，這是空前的特殊時期，美國要在競爭中勝過中國大陸，也要強化美國在印太區域的角色，並透過新投資促進美國的繁榮。

國務院和USAID編列20億美元，投入印太地區經濟；再20億美元強化戰略基礎建設計畫，打擊中國大陸長期的一帶一路計畫。

在國內投資部分，為了改善中國大陸在美國投資科學研究的現況，拜登政府編列研發預算，包含農業、半導體、潔淨能源產品與其他科技。

美國總統拜登雖然還未宣布競選連任，但預算編列攸關民主黨明年度施政和選情，白宮選擇在國防和社福開支上擴大支出，挑戰還在後頭。

首先要和國會協商債限問題，美國之音報導，若拜登和國會無法就提高債限達成共識，美國將首度面臨債務違約，這將影響全球市場並刺激國內失業。

此外，美聯社分析，在抗中氛圍濃厚的狀況下，這部預算案以「勝過中國」為號召，仍有機會一搏。