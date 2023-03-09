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再對中國施壓 美媒：澳洲打算對美採購核動力潛艦

記者張文馨／華盛頓即時報導
澳英美三方安全夥伴（AUKUS）再傳進展，多家美國媒體報導，澳洲將在2030年至2039年間採購最多5艘美國維吉尼亞級核動力潛艦。圖為一艘維吉尼亞級核動力潛艦USS（SSN-774）2014年的資料照片。（路透）
澳英美三方安全夥伴（AUKUS）再傳進展，多家美國媒體報導，澳洲將在2030年至2039年間採購最多5艘美國維吉尼亞級核動力潛艦。圖為一艘維吉尼亞級核動力潛艦USS（SSN-774）2014年的資料照片。（路透）

多家美國媒體報導，澳英美三方安全夥伴（AUKUS）有進展，澳洲將在2030年至2039年間採購最多5艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，勢必對北京構成又一波壓力。

美國、英國與澳大利亞三國在前年9月發布新安全倡議AUKUS，承諾協助澳洲自製核動力潛艦，被視為「劍指中國」，預防北京在南海和印太的擴張。

路透8日引述知情官員說法報導，AUKUS將分多階段進行，美國會在2027年前後，布署一些潛艦在澳洲西部；2030年起澳洲會採購3艘潛艦，接著考慮要不要多買2艘；此外，在2039年底前，會打造一艘兼具英國設計和美國技術的新型潛艦。

匿名官員表示，美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將在13日的活動中宣布AUKUS下階段合作計畫。

華爾街日報報導，直接對澳洲出售潛艦，有助於澳洲取得潛艦的速度；不過這仍需要美國強化本土國防工業，才能趕上訂單交貨時程。

紐約時報報導，澳洲的柴油潛艦正面臨退役，核動力潛艦比起傳統潛艦能在水下航行更久，採購美國潛艦有助於澳洲填補未來10年的水下能力落差。

紐時報導，美國將建造第一艘潛艦，英國負責主導下一代潛艦生產。

紐時報導提到澳洲現階段面臨的問題，包含核反應爐以及核能人才不足、需要時間培訓操作核動力潛艦的人手，以及在核動力潛艦成軍的關鍵時刻，澳洲主導權可能弱化的問題。

艾班尼斯8日在印度表示，對於透過AUKUS取得的核動力潛艦，澳洲會掌握百分之百的主權。

澳洲 AUKUS 英國

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