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5中企賣零件給伊朗 製造銷俄無人機 美實施制裁

編譯季晶晶／綜合外電
美國9日以供應伊朗無人機零部件為由制裁五家中國公司和一位自然人。圖為烏克蘭軍方訓練使用無人機。（路透）
美國9日以供應伊朗無人機零部件為由制裁五家中國公司和一位自然人。圖為烏克蘭軍方訓練使用無人機。（路透）

財政部對五家中國公司及一位自然人實施制裁，理由是他們向伊朗製造商供應航空零組件，生產賣給俄羅斯用來攻擊油輪的無人機。

財政部表示，杭州富陽科拓機械公司促成向伊朗飛機製造工業公司（Iran Aircraft Manufacturing Industrial）銷貨至少數百萬美元零組件，其中包括輕型飛機發動機。這家伊朗企業是沙希德-136無人機的製造商，自2008年以來就遭美國制裁。

國防情報局上個月表示，伊朗2021年使用沙希德-136襲擊在阿曼外海的油輪「MT Mercer Street」號。該機構還聲稱，俄羅斯將沙希德-136改名為Geran-2， 並用於烏克蘭戰場。

主管反恐和金融情報的財政部副部長Brian Nelson在周四的聲明中說：「伊朗直接與俄羅斯在烏克蘭使用伊朗製無人機造成的烏克蘭平民傷亡有關。」

伊朗已經面臨美國的全面制裁，華盛頓並持續尋求破壞其得以生產並出售無人機的採購和貿易網絡。然而，迄今為止，美國基本上無法阻止零組件流向伊朗。

同樣在周四，財政部宣布制裁39個實體，指它們構成龐大的影子銀行網路，令伊朗得以逃避金融制裁並利用國際金融系統。

伊朗 財政部 烏克蘭

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